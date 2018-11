JxCat i ERC voten dividits al Parlament sobre la connexió del tramvia per la Diagonal

El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció dels comuns que insta el Govern a impulsar conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona "la unió definitiva del Trambesòs amb el Trambaix" a través de l'avinguda Diagonal i buscant els consensos necessaris.





La iniciativa ha prosperat amb 86 vots a favor, els dels comuns, ERC, PSC i Cs; les 34 abstencions de JxCat i la CUP, i 3 vots en contra del PP: destaca que els dos partits del Govern que han d'aplicar la moció, JxCat i ERC, han votat dividits.





El Parlament demana la unió dels dos tramvies després que, a l'abril d'aquest any, el ple de l'Ajuntament de Barcelona rebutgés fer-ho: en el plenari municipal d'aquell dia ERC i Cs es van mostrar en contra, mentre que aquest dijous al Parlament han votat a favor.





La unió dels dos tramvies s'ha convertit en un dels punts de controvèrsia en l'actual mandat a l'Ajuntament de la ciutat, i amb aquesta moció els comuns, el partit de l'alcaldessa Ada Colau, volen reactivar el projecte des del Parlament.





TARIFES DE TRANSPORT





Un altre punt de la mateixa moció aprovat reclama al Govern que els Pressupostos catalans de 2019 incloguin els recursos suficients perquè es puguin "congelar les tarifes del transport públic" per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).





En aquest cas, la iniciativa ha sortit endavant tot i els vots en contra dels dos partits del Govern: el resultat final de la votació ha estat de 60 a favor dels comuns, Cs, PSC i PP; 58 en contra d'ERC i JxCat, i 4 abstencions de la CUP.





El diputat de JxCat Albert Batet ha demanat la paraula per criticar que, si han perdut la votació, és per la "situació d'excepcionalitat" que viu el Parlament des que el Tribunal Suprem va demanar suspendre als diputats encausats pel procés sobiranista.





Tot i la situació que ha criticat Batet, JxCat i ERC haguessin guanyat la votació si haguessin convençut la CUP perquè votés en el mateix sentit que ells --en contra-, però els anticapitalistes han decidit abstenir-se.





L'encarregat de defensar la moció dels comuns ha estat el diputat David Cid, que ha demanat al Govern que accepti donar suport als pressupostos generals de l'Estat perquè allà hi ha una partida de "40 milions" que permetria congelar aquestes tarifes.





Toni Morral (JxCat) ha assegurat que el seu grup és partidari tant de congelar tarifes com d'unir els tramvies, però no ha votat a favor de cap dels dos propostes perquè considera que no és una cosa que hagi de reclamar a la Generalitat, sinó una " decisió col·lectiva "de diverses administracions.





"MULETA del separatisme"





La diputada de Cs, Marina Bravo, ha donat suport a la moció, però ha advertit als comuns que el millor que podrien fer per al transport públic "és deixar de fer de crossa del separatisme i deixar d'allargar aquest procés --sobiranista-- que no ens porta enlloc" .





La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, ha criticat que és una moció electoralista que no està pensada per tenir efectes reals, sinó per aconseguir vots, i ha comparat els comuns amb el PP: "No és només Xavier García Albiol (PP) qui està en campanya electoral "al Parlament.





T-MOBILITAT





Altres punts de la moció dels comuns han estat rebutjats, com implementar un impost sobre els vehicles contaminants des del 1 de gener de 2019 i implementar la T-Mobilitat durant l'any que ve amb "un nou sistema tarifari".





El diputat del PSC-Units Jordi Terrades ha criticat al Govern portar "nou anys de retard" amb la T-Mobilitat, mentre que el diputat del PP Santi Rodríguez ha rebutjat l'impost per considerar que la solució al canvi climàtic no passa per crear nous impostos.





Marc Sanglas (ERC) ha admès que cal fer "autocrítica" sobre el retard de la T-Mobilitat, però ha lamentat que els comuns no hagin acceptat una esmena del seu grup que proposava implementar-la de forma gradual començant ja l'any que ve.