Sánchez defensa el decret d'hipoteques per redistribuir la riquesa

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha justificat aquest divendres el decret llei aprovat pel seu Govern central perquè a partir de dissabte sigui la banca i no el client qui pagui l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, vinculat a la contractació d'una hipoteca, en la necessitat de redistribuir de manera més justa la riquesa per no alimentar els populismes.





"Si la prosperitat no és com una mena de pluja fina, persistent i capaç d'arribar a totes les capes de la societat, sorgeixen en conseqüència el desencant, la frustració, la desafecció, i és aquí on es troben els pilars, el suport que alimenta les retòriques excloents", ha advertit el cap de l'Executiu en la seva intervenció en el Fòrum Iberoamèrica, que es desenvolupa a l'hotel Intercontinental amb la presència d'exdirigents llatinoamericans com el colombià Juan Manuel Santos i representants de les principals empreses espanyoles.









Davant directius de la banca com el conseller delegat del Grup Financer Santander, José Antonio Álvarez, o el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé -qui va dirigir l'entitat fins a l'any 2016-, Sánchez ha subratllat que en un Estat de dret com és Espanya "les decisions judicials s'acaten, agradin o no agradin", però el Govern i el Parlament també poden "canviar lleis d'acord amb les preocupacions socials".





I és aquí on ha justificat la decisió que ha pres el seu Govern per canviar la llei després que el Tribunal Suprem rectifiqués una decisió prèvia d'una de les seves sales, que va establir que l'Impost d'Actes Jurídics Documentats havia de passar a pagar-ho la banca i no el client. "La democràcia també és que no paguin sempre els mateixos", ha subratllat.