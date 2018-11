El franctirador que volia matar Sánchez va treballar al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat

El franctirador que es troba en presó preventiva per presumptament voler atemptar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, va treballar com a vigilant de seguretat a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, situada a l'Hospitalet de Llobregat.





La Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat ha requerit aquest divendres un expedient informatiu a l'empresa de seguretat contractada per al centre tecnològic, Enerpro, que va guanyar el concurs el 5 de setembre del 2007.





El CTTI explica en un comunicat que Manuel MS no formava part dels equips fixos de seguretat de l'empresa i que va ser requerit de manera "puntual" per Enerpro per formar part de l'equip de reforç de seguretat del 19 de setembre fins el 21 de desembre de 2017.





Durant el mes de setembre -el dia 20 es van realitzar els registres de la Guàrdia Civil per l'1-O- es va demanar aquest reforç per unes obres a l'edifici annex Espai Bital, per garantir els annexos i el flux de persones, i l'ara investigat va treballar sempre en horari nocturn i com a equip de reforç.





Al novembre, i fins al dia 21 de desembre, va treballar en els equips de suport, en una espai annex per a la convocatòria de les eleccions del 21 de desembre.