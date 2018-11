El detingut per voler matar el president estava disposat a "sacrificar-se per Espanya"

L'home detingut per presumptament voler atemptar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que estava disposat a "sacrificar-se per Espanya", segons ha explicat el portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, en roda de premsa.





Segons la investigació policial, hauria actuat en solitari com a venjança per l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, i es descarta que pertanyi a algun col·lectiu organitzat.





El detingut té 63 anys, és veí de Terrassa (Barcelona), va ser arrestat fa tres setmanes i es troba en presó preventiva a Brians 2.





És fill de qui va ser l'últim alcalde franquista de l'aquesta població, Manuel Murillo Iglesias, alcalde entre 1962 i 1977.









Oliva ha assegurat que el detingut tenia la "clara voluntat" d'atemptar contra el president però no tenia dissenyat un pla.





Se li han confiscat a la seva casa 16 armes de foc, llargues i curtes, algunes d'elles modificades i il·legals.





El tirador, que havia competit en tir olímpic i tenia experiència, tenia "un clar compromís i convenciment" de realitzar l'atemptat i afirmava que solament li faltaven elements logístics per executar-la, ha precisat l'inspector.





DENÚNCIA DE VOX





La denúncia contra ell la va presentar una coordinadora local de Vox després de tenir coneixement dels plans del tirador en un xat de Whatsapp, segons ha informat el partit, i, en tenir aquesta informació i fer les comprovacions corresponents, es va iniciar un operatiu policial "de màxima urgència".





L'inspector ha afegit que l'"objectiu prioritari" de la investigació ha estat resoldre el cas amb la màxima rapidesa i discreció en ser un tema de seguretat que podia afectar al president del Govern central.





El portaveu de Mossos ha destacat que es va comunicar la recerca immediatament al servei de seguretat de la Moncloa i a la Guàrdia Civil, a qui correspon el control d'armes, i que van passar de dues a quatre dies entre la denúncia i la detenció.





Va ser detingut el 19 de setembre quan sortia del seu cotxe per unitats especialitzades de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, que també van escorcollar casa seva, on van trobar l'arsenal d'armes, i, malgrat que no va declarar davant la policia catalana, mai va amagar els seus plans en altres entorns, segons fonts consultades.





Segons fonts coneixedores, l'home va reclamar de forma reiterada, amb obcecació, en un xat de Whatsapp, que tenia "mitjans" i que solament li faltava el suport logístic per atemptar contra el president, i que aquestes peticions es van incrementar després de saber-se la intenció del Govern d'exhumar Franco.





Com a exemple d'aquest suport logístic, Oliva ha precisat que podia tractar-se de tenir accés a l'agenda oficial del president fins a tenir un mitjà per fugir després de l'acció o algun espai on amagar-se per no ser capturat.

















Els Mossos van portar el cas al jutjat de guàrdia de Terrassa: va recaure en el Jutjat d'Instrucció 4, que va enviar el detingut a presó preventiva, la qual cosa va ser confirmat després pel Jutjat d'Instrucció 3, que porta el cas per delicte de conspiració per atemptar contra autoritat amb ús d'arma, amenaces greus, possessió il·lícita d'armes i delicte d'odi.