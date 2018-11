Marc Márquez s'enfronta a l'independentisme en el seu poble natal

Marc Márquez, flamant vencedor per cinquena vegada de la Copa del Món en MotoGP, no sortirà aquest dissabte al balcó de l'Ajuntament de Cervera perquè el consistori ha instal·lat a la façana un cartell de suport al que el separatisme denomina "presos polítics".





Per qüestions protocol·làries i exigències de les grans firmes que patrocinen al pilot, el FanClub va sol·licitar formalment a l'Ajuntament, governat per Ramon Royes (PDeCAT), que retirés la pancarta, però Royes es nega en rodó.





"Per a mi no hi ha cap polèmica. En les reunions que hem tingut amb FanClub, Mossos d'Esquadra, Policia Local i Bombers, va sortir aquest tema, em van demanar que retirés aquesta pancarta i jo els vaig dir que no es podia retirar", ha declarat Royes a un mitjà local.