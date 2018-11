Un 60% de les dones amb malalties mentals pateix també violència de gènere

Un 60% de les dones amb malalties mentals ha patit violència per part de les seves parelles, mentre que un 40% no identifiquen com a violència dels episodis que pateixen, segons han destacat experts reunits a la Jornada Violència Masclista i Salut Mental, a Barcelona.





La coordinadora del grup de Violència Masclista de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Roser Cirici, ha subratllat que un 34% de les dones sense trastorn diagnosticat ha patit violència de la seva parella.





Ha revelat també que les dones i nenes que són víctimes de violència masclista pateixen seqüeles psicològiques de llarga durada, i és que entre un 40% i un 50% desenvolupen símptomes d'ansietat i un 30% de depressió.





Segons Cirici, el trastorn més freqüent és el d'estrès postramàutic, que afecta entre el 31% i 85% de les persones, però també poden rebre un altre tipus de diagnòstics com el trastorn de conducta alimentària, l'obsessiu-compulsiu, el límit de personalitat o el de consum de substàncies tòxiques.





OBSERVATORI A GIRONA





D'altra banda, l'Observatori de la Igualtat de Gènere ha donat a conèixer aquest divendres les dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD, en les seves sigles en català) sobre les ateses.





A la llum de les dades de 2017, el 35% de dones de les 102 dones ateses pel SIAD han travessat situacions de violència masclista, ha informat l'Institut Català de la Salut (ICS).

La principal àrea de consulta de les dones ateses va ser el psicològic (32%), seguit d'aspectes relacionats amb la violència masclista amb un 22% de les consultes, mentre que el 18% van fer consultes sobre aspectes jurídics.