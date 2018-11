La Fundació Abertis llença un programa d'educació vial a les escoles

La Fundació Abertis ha posat en marxa el programa d'educació vial a escoles per a joves i adolescents 'Hem de repetir-ho', en allusió a les nits que surten a divertir-se, ha informat aquest divendres en un comunicat.





L'objectiu és, a través de xerrades de conscienciació, sensibilitzar sobre la importància de mantenir conductes responsables a l'hora de conduir, especialment de nit, i sobre com els riscos de cometre imprudències a la carretera augmenten amb el consum d'alcohol i d'altres substàncies.





Fins al moment, les xerrades han arribat a prop de 1.000 alumnes de sis escoles i es preveu finalitzar aquest curs escolar amb uns 2.000 escolars i 10 centres.





Les xerrades les imparteix Sebas Lorente, un reconegut conferenciant motivacional i autor del llibre '8 dies aixecant-me de #BuenHumor' (Ed. Alienta), que ofereix un testimoniatge en primera persona, perquè va quedar paraplègic després de patir un accident de cotxe quan tornava a casa després de sortir d'una discoteca.





A més, els alumnes poden participar en un concurs per equips, creat per la Fundació Abertis, en el qual cada grup presentarà un treball que reculli les impressions i conclusions extretes en matèria de seguretat vial i responsabilitat en la conducció.





L'equip guanyador rebrà com a premi un viatge d'una setmana a Irlanda per a tots els seus integrants, que aniran acompanyats d'un professor o tutor, per realitzar un curs intensiu d'anglès.