L'expresident del PP català, Xavier García Albiol, s'ha acomiadat del seu càrrec davant la militància en el XV Congrés Autonòmic de la formació a Sitges (Barcelona) amb un repàs a la seva trajectòria al capdavant de la formació i reconeixent que els últims resultats electorals "no han estat els esperats".









Albiol també ha demanat confiança per a Alejandro Fernández com a nou president del PP català: "sabrà visualitzar el que hem de seguir fent o el que hem de canviar".





L'exalcalde de Badalona va arribar a la presidència del PP català al març de 2017, ara fa any i mig, com a substitut de l'ara secretària primera de la Mesa del Congrés dels Diputats, Alícia Sánchez-Camacho, i deixa el lideratge del partit a Catalunya per centrar-se en recuperar l'Alcaldia de la ciutat badalonina, que va governar de 2011 a 2015.