La Guàrdia Civil acusa el Govern de per Joaquim Torra de mentir en l'explicació que ha donat al jutge sobre els viatges que van realitzar a diversos països europeus un grup de membres del Govern de Puigdemont. L'Institut Armat assegura que les proves indiquen que ho van fer per buscar finançament per a la futura República Catalana.





La Guàrdia Civil confiscant material del 1-0





Segons la informació aportada per l'actual administració de la Generalitat al jutjat, el s viatges van costar 6.287,33 euros i van ser realitzats per un grup de membres del Govern -entre ells l'actual vicepresident Pere Aragonès, quan era secretari d'Economia- amb destinació a Regne Unit, Irlanda, Flandes, Estònia, Noruega i Eslovènia.





De Aragonès asseguren els investigadors de la Guàrdia Civil que "podria haver estat el responsable d'autoritzar tant les despeses ocasionades" com dels que van generar les persones enviades per ell per "establir les bases necessàries que permetessin a la nova República de Catalunya emetre deute exterior per finançar-se ".