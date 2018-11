El PP defensa en el Ple del Congrés de dimarts que la seva proposició de llei per protegir els símbols nacionals, incloent al Rei ia la bandera d'Espanya, per garantir la neutralitat dels espais públics. Al seu torn, els populars demanen sancionar càrrecs públics i funcionaris per dur posat, col·locar o fins i tot no retirar llaços grocs, estelades i altres símbols partidistes considerats ofensius.





A més, Andrea Levy, ha afirmat aquest diumenge que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, és "responsable polític de dir que els CDR estrenyin i després hagi agressions a persones per portar democràticament la bandera d'Espanya".





La iniciativa de prohibició dels símbols independentistes inclou la possibilitat de perdre la indemnització. En els casos més greus, la proposta de llei fins podria cessar al càrrec públic i la prohibició d'ocupar un altre lloc durant anys.









Aquesta és una de les primeres iniciatives legislatives que va registrar el PP al Congrés amb Pablo Casado de president estatal del partit i la seva presentació va ser anunciada pel líder del PP al·legant la necessitat de regular la neutralitat dels espais públics per evitar que els propis ciutadans haguessin de retirar llaços grocs.





Això sí, la denúncia per portar llaços grocs es limita a l'exercici del càrrec públic i seria aplicable al mateix president de la Generalitat, Quim Torra, quan es presenta al Palau de la Moncloa o en un acte oficial de la Generalitat amb el seu llaç groc a la solapa. I també s'aplicaria a professors o professionals mèdics en l'exercici de la seva activitat en dependències públiques, no així si estan en un entorn privat.

L'excepció dels diputats

Aquesta exigència de no portar llaços grocs té com a excepció als diputats i senadors en la seva activitat parlamentària, atès que la seva tasca gaudeix d'inviolabilitat. Tampoc és aplicable a la xiulada a l'himne nacional o al Rei en un estadi, ja que es tracta d'un recinte privat que, en tot cas, ja té la seva pròpia regulació en la Llei contra la Violència en l'Esport.