Colau i Iglesias vol persuadir a l'independentisme perquè doni suport als pressupostos de Sánchez

L'alcaldessa A.Colau i P.Iglesias en una imatge d'arxiu / Ricardo Rubio (EP)





El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, protagonitzen aquest diumenge 11 de novembre un acte al barri barceloní de Nou Barris per defensar el "impacte" positiu que tindria per als ciutadans l a aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Amb el lema 'Ara és possible', defensen que els comptes permetrien construir polítiques de canvi que millorin la vida de les persones com "pujar salaris, dignificar pensions, congelar tarifes del transport públic i regular els lloguers".





Podem al Congrés i els comuns a Catalunya busquen des de fa setmanes el suport de l'independentisme als PGE, malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit diverses vegades que el 'no' és definitiu perquè no hagut canvis en la situació dels presos sobiranistes .





En l'acte d'aquest diumenge també participen el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la líder d'EnComúPodem al Congrés, Lucía Martín, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.





Precisament aquest dimecres a la Cambra catalana, Albiach va reclamar a Torra no supeditar els comptes a la situació dels presos, i li va demanar el suport als PGE perquè inclouen millores socials que no es poden desaprofitar: "Ho hem de fer per la gent" .





També des de l'hemicicle, Torra va mantenir la porta tancada a qualsevol canvi de posició i va argumentar que li resulta impossible abordar amb el Govern central els Pressupostos de 2019 "estant companys a la presó", en al·lusió als presos sobiranistes.





NEGOCIACIÓ A TRES BANDES





No obstant això, Podem i els comuns no donen per perdut el suport independentista als PGE, i en diverses ocasions han recordat que el vot dels comuns és clau perquè els Pressupostos de la Generalitat de 2019 tingui alguna possibilitat de prosperar al Parlament.





Colau ja va plantejar fa unes setmanes un acord a tres bandes: que PDeCAT i ERC donin suport els comptes de l'Estat al Congrés; que els comuns facin el mateix amb les de la Generalitat al Parlament, i que PDeCAT i ERC donin suport als Pressupostos municipals a l'Ajuntament de Barcelona.





Torra va explicar dimecres que descarta canviar d'opinió amb els PGE, però sí va contemplar incloure els comptes de Barcelona i les de la Generalitat en una mateixa negociació: "És un tema que hem de resoldre junts. Espero que ho fem junts a Barcelona ia al Parlament ".





Si els PGE i els pressupostos catalans fracassen afegirien incerteses sobre la viabilitat de la legislatura al Congrés i al Parlament ; en el cas de l'Ajuntament, al maig hi haurà eleccions municipals amb o sense comptes aprovats.