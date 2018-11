Els ministres viatgen a Catalunya per aconseguir el suport independentista en els Pressupostos

El Govern de Pedro Sánchez preveu viatjar fins a Catalunya per explicar les bondats dels seus Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i què perdrien els catalans si no s'aproven.





La incertesa de l'aprovació dels PGE té a veure amb la petició de penes de presó de fins a 25 anys per part de la Fiscalia per als líders del Procés per un presumpte delicte de rebel·lió.





Aquesta decisió ha agitat el panorama polític i les relacions entre Generalitat i Govern central, de manera que el pla de Moncloa és ara traslladar-se a Catalunya per defensar el seu projecte pressupostari.





D'aquesta manera, el PSOE busca el suport independentista per no perdre'l definitivament ja que, en cas contrari, un dels escenaris que s'estudia seria un avançament electoral.





Per això, des del passat cap de setmana ha intensificat els viatges a Catalunya per anar cultivant simpaties.





Es tracta d'una nova estratègia per transmetre proximitat i credibilitat, però sobretot perquè els catalans comprenguin, segons el parer del Govern central, que Catalunya perdria més sense els PGE de Sánchez.





Segons el Govern central, els comptes suposen uns ingressos de 2.000 milions d'euros més per a Catalunya i beneficiaran a 300.000 persones que veuran augmentades les seves pensions mínimes ia 1,3 milions de pensionistes per la reversió del copagament sanitari.





També es beneficiarien 20.000 ciutadans d'entre 53 i 55 anys gràcies als ajuts de la desocupació ja 36.000 més pels nous permisos de paternitat.