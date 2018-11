20 anys. Cap a 20 anys que el Reial Betis Balonpié no guanyava a l'estadi del FC Barcelona, fent-ho en la temporada 97-98 per 1-3. I avui, amb les mateixes armes que sol usar el Barça per guanyar, els bètics han donat una gran lliçó de futbol al vigent líder de la Lliga guanyant per 3 a 4 a la nit que Valverde complia 50 partits com a entrenador de la banqueta catalana.





FCB

A partir del primer gol dels bètics al minut 20, els intents dels blaugrana de sobreposar-se a cada diana del Reial Betis no han servit per acabar decantant el marcador en favor als visitants.





Tello (exbarcelonista), Junior i l'exmadridista Canals han donat un recital de ofensivitat als més de 80.000 espectadors del Camp Nou, als quals ni tan sols la volta de Messi amb un penal marcat i un altre golàs en el minut 93 van poder donar més alegria que el conjunt de Setién als 500 aficionats de l'equip andalús que han assistit al partit.





El Barça de Valverde no va saber forçar els errors defensius del Betis, i s'ha vist castigat també per l'expulsió de Rakitic per doble groga en el minut 81, en un partit en què les baixes de jugadors com Vermaelen en defensa, Coutinho davant o la absència en la convocatòria de Dembele , s'han fet notar.





En una destacable segona part dels locals, Luís Suarez s'ha trobat amb les mesures de la porteria rival i no ha aconseguit tornar a salvar l'equip, ni tampoc els ja esmentats de Messi ni el de Vidal, mentre que jugadors com el veterà Joaquín , Junior, el Celso o Canals han donat la victòria amb els seus gols al Betis.









20 anys després, la plantilla de gran qualitat de Quique Setién s'han endut els 3 punts i el més important, recuperen la confiança al Camp Nou fent història.