Arrimadas reclama a Sánchez que activi el 155

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, que activi l'article 155 de la Constitució enviant un "requeriment previ" al president de la Generalitat, Quim Torra.





En una entrevista de TV3, ha defensat que Torra ha d'aclarir a través d'aquest requeriment si "voldrà respectar l'ordenament jurídic o no", i ha assegurat que la resposta del president català serà fins i tot un exercici de transparència per als propis votants independentistes.





Arrimadas ha argumentat que Torra està donant senyals que no té intencions d'acatar la legalitat: ha recordat que el president català ha posat en marxa el Consell per la República i també ha insistit que no pensa acceptar les sentències contra els líders sobiranistes si no són absolutòries.





Ha defensat que en el seu dia s'apliqués el 155 "perquè es van fer coses molt greus" per part de la Generalitat, i ha conclòs que ha de tornar a fer-se si Torra torna a repetir aquests fets.





En la seva opinió, Torra està "escalfant carrer en contra de la voluntat de més de mitja Catalunya", ja que ha considerat que en aquesta comunitat són més les persones que estan en contra del projecte independentista que de les que estan a favor.