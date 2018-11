Borrell i Delgado recelen de l'indult als independentistes

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, Josep Borrell, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado, recelen que es dugui a terme un indult als presos independentistes pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





El Consell de Ministres es debat entre aquesta postura que lideren Borrell i Delgado, i la que defensen la llibertat dels sobiranistes, com passa amb la vicepresidenta i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, i la titular de política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet.





Calvo i Batet consideren que un indult suposaria reduir el conflicte a Catalunya i minimitzar les tensions.





Borrell i Delgado creuen que l'indult portaria a un camí desconegut i que el millor és esperar a veure què diu el Tribunal Suprem, per la qual cosa la seva postura és la de no moure fins que hi hagi sentència.





En el cas que s'apliqués un indult, s'hauria de tramitar pel Ministeri de Justícia, del qual n'és titular Dolores Delgado.