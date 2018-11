La Universitat Rey Juan Carlos suprimeix un centenar de màsters i cursos

La Universitat Rey Juan Carlos (URJC) ha procedit a extingir 28 convenis de col·laboració amb institucions i empreses en aquest curs acadèmic que impliquen la desaparició de 106 títols de postgrau (màsters i cursos d'expert) en entendre que "no aportaven el valor afegit que persegueix la universitat ".





Així ho indica la pròpia universitat per explicar que en matèria de títols propis de gestió externa de postgrau s'han revisat els 51 convenis existents de col·laboració.





Dels 23 convenis restants que no s'han suprimit, la URJC ha enfortit els seus procediments de "seguiment i qualitat" dels mateixos durant aquest curs.





Després de les presumptes irregularitats a l'Institut de Dret Públic, que ja està clausurat, en relació al conegut cas Màster, la universitat ha iniciat un procés de "regeneració" que inclou noves mesures de control i procediments, segons ha avançat la Cadena Ser.





Dins d'aquest procés, subratlla la URJC, es va procedir a modificar el Vicerectorat de Postgrau per "reforçar la qualitat" dels títols que ofereix la universitat. Per això va posar al capdavant del mateix a la catedràtica Isabel Martínez.





La Universitat ha creat, també, la figura del delegat del rector per a títols propis amb l'objectiu de donar suport al vicerectorat en aquesta tasca de revisió i reestructuració dels postgraus.





Des de maig, el vicerectorat està revisant tots els convenis de títols propis de gestió externa per "garantir que compleixen amb els estàndards de qualitat" que persegueix la Universitat Rei Joan Carles.





Des del Vicerectorat s'han començat a examinar els convenis de major a menys pes acadèmic, i per això també s'estan revisant els cursos de formació i s'està reorientant el Centre Integral de Formació per "garantir, encara més, la qualitat dels ensenyaments no oficials, que s'obri a la comunitat universitària i es potenciï principalment la formació impartida pels professors de la universitat, abandonant la certificació de formació impartida per tercers".





QUALIFICACIÓ DE LES ACTES





El proper curs també la URJC començarà a implantar un protocol per a la qualificació d'actes amb l'objectiu de garantir la seva "autenticitat" que inclou la signatura electrònica.





La universitat està elaborant un nou reglament d'inspeccions. Tindrà un programa de 'compliance' que incorporarà procediments i bones pràctiques per identificar i classificar els riscos i establir mecanismes interns de prevenció, gestió i control.