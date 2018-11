Neix l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon

L'Institut del Cor Quirónsalud Teknon ha iniciat el seu camí a Barcelona per tal d'esdevenir "referència" per la seva mirada integral i completa a través de la suma d'un equip que suma experts punters de l'àmbit cardíac amb una mirada d'equip per primera vegada en la sanitat privada espanyola.





Ho han explicat el director del nou institut, el cirurgià Xavier Ruyra, i el gerent del Centre Mèdic Teknon, José Luis Simón, en una trobada amb els mitjans per presentar el projecte "inèdit", que ha suposat una inversió de 5 milions d'euros.





Les noves instal·lacions, que ocupen més de 1.000 metres quadrats i compten amb un quiròfan híbrid punter, i neixen de la suma de dos equips: el del Centre Cardiovascular Sant Jordi i l'Institut Cardiovascular Teknon, reunint més de 70 professionals diferents.





Amb la mirada centrada en la pacient, "pedra angular" del projecte, l'institut vol oferir un servei integral per a l'estudi, diagnòstic i tractament de malalties cardiovasculars, sobretot les més complexes mitjançant una atenció continuada els 365 dies de l'any i durant les 24 hores.





El centre preveu acollir 35.000 consultes de cardiologia, més de 400 cirurgies cardíaques, 3.500 procediments d'intervenció coronària percutània, 550 ablacions cardíaques i 8.000 ecocardiogrames transtoràcics, entre altres, en 2019 i 2020.





A més d'un quiròfan híbrid, l'institut compta amb tres sales d'hemodinàmica, una àrea de consultes, una àrea de cures intermèdies i una àrea d'hospitalització, pensades per oferir una consulta d'"alta resolució" per al pacient.





EL CAS DE MERCÈ I JOAN





Un exemple d'operació mínimament invasiva és el de la Mercè, una pacient de 89 anys que vindria a ser el "paradigma del pacient complex", i que va rebre un intercanvi de vàlvula coronària, que ella assegura haver viscut sense pastilles, sense dolor i amb un tracte excel·lent, ha dit.





La pacient es cansava a l'hora de pujar una costa i volia una solució, i finalment va ser intervinguda al centre, on va estar una setmana, i ara explica la seva capacitat de tornar a pujar les costes amb prudència, però amb normalitat.





Un altre dels casos que ha passat pel quiròfan és el de Joan, de 65 anys, a qui se li va descobrir una cardiopatia en el marc d'una revisió, i després d'acudir a tres cardiòlegs decidir operar-se de forma preventiva per poder seguir fent una " vida normal ".





Si és el cas, es va practicar una cirurgia oberta causa de la seva casuística i explica que la seva recuperació va ser normal: "Em tornaria a operar, sens dubte. Em tornaria a operar aquí, sens dubte. Em tornaria a operar amb el doctor Ruyra", deia orgullós, i agraït pel component humà.