El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, reobrirà el dijous a les 17.00 (hora local) la delegació del Govern als Estats Units, que tindrà la seva seu a Washington, ha informat la Conselleria en un comunicat.





Al capdavant de la delegació estarà Victòria Alsina (Barcelona, 1983), doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que va ser nomenada per la Generalitat el 30 d'octubre després de ser escollida per concurs públic.





Amb l'aplicació de l'article 155, el Govern espanyol va tancar totes les delegacions de la Generalitat a l'estranger menys la de Brussel·les (Bèlgica), i Maragall s'ha centrat en els seus primers mesos com a conseller en tornar-les a posar en marxa.





La reobertura de la delegació dels Estats Units s'emmarca dins de la primera fase d'"urgència" desplegada per la Conselleria, una fase per la qual ja ha reobert les delegacions d'Alemanya; Regne Unit i Itàlia, i per la qual preveu reobrir pròximament la de França i la de Suïssa.





En una segona fase, encara per concretar, el Govern preveu donar llum verda a obrir sis delegacions: les de Portugal (Lisboa), països nòrdics (Estocolm), països bàltics (Tallin), Mediterrània (Beirut), Centre Europa (Viena) i Balcans (Zagreb).





Maragall va explicar la setmana passada des del Parlament que el Govern preveu donar llum verda a aquestes noves sis delegacions a la reunió del Consell Executiu de la setmana que ve, és a dir, el dimarts 20 de novembre.





Així, quan la Generalitat completi el desplegament que té previst, tindrà un total de 13 delegacions a l'exterior.





El desplegament es completarà amb tota probabilitat sense Maragall al capdavant de la Conselleria, ja que ha de ser rellevat pròximament en el càrrec perquè serà el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona en les municipals de 2019.





ENFRONTAMENT AMB BORRELL





L'obertura d'aquestes sis últimes delegacions, les que el Govern té previst donar llum verda la setmana que ve, compten amb un informe en contra el Ministeri d'Afers Estrangers que lidera Josep Borrell, que s'oposa a elles.





No obstant això, l'informe no és vinculant, de manera que Maragall ja va avisar la setmana passada que seguiria endavant amb el procés: "Estem fent bé les coses, estem respectant la llei, i sobretot estem servint la nostra responsabilitat com a Govern".





La posició del Ministeri d'Afers Exteriors és que les delegacions no haurien d'obrir-se perquè la intenció de la Generalitat és "donar suport a fins manifestament contraris als principis i objectius de la política exterior d'Espanya".