Vuit dels 15 detinguts per la presumpta agressió sexual de Santa Coloma queden en llibertat

Els Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat vuit dels 15 detinguts aquest diumenge a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) per un presumpte abús sexual a una dona i per agressió amb arma blanca la seva parella a l'estació de Can Peixauet de la L9 del Metro.





MÉS INFORMACIÓ Quinze detinguts per agressió sexual al Metro de Barcelona

La Policia Local de Santa Coloma va detenir aquest diumenge a 13 adults i dos joves que van assegurar ser menors, per una presumpta agressió sexual a una jove i una agressió amb arma blanca la seva parella en el transcurs d'una baralla en aquesta estació.





La parella de la jove va ser agredida amb una arma blanca i va haver de ser intervinguda d'urgència a l'hospital, encara que la seva vida no corre perill i evoluciona favorablement, segons ha informat en un comunicat l'Ajuntament de Santa Coloma.





Els dos joves que van assegurar ser menors han estat posats a disposició de la Fiscalia de Menors perquè els facin les proves pertinents per confirmar la seva edat, i si es confirma que són menors quedaran a disposició d'aquesta Fiscalia.





Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació dels fets per determinar les responsabilitats de les dues agressions i després de realitzar diverses indagacions per determinar el grau de participació de cada un dels implicats ha deixat la detenció de vuit d'ells sense efecte a l'espera que siguin citats pel jutge.





MENORS SENSE PAPERS





Els detinguts, que anaven indocumentats, són joves i menors no acompanyats sense residència fixa i que ocupen habitatges deshabitats i en mal estat per falta de manteniment, tot i que segons ha assegurat aquest dilluns la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut del Govern, Georgina Oliva, cap és menor tutelat.





En declaracions als mitjans, Oliva ha explicat que entre els detinguts hi ha un jove extutelat, que va passar pel sistema de protecció fa uns tres anys, actualment estava desvinculat d'aquest i té prop de 20 anys.





En un comunicat, l'Ajuntament de Santa Coloma havia fet una crida a la Generalitat per abordar "de manera global i com a problema de país" la presència d'aquests joves que circulen per Catalunya sense residència.





Considera que cometen "diferents delictes i faltes, generant alarma i inseguretat a les ciutats catalanes", i que és un problema que no pot ser abordat localment sinó amb mesures urgents coordinades per la Generalitat.





UGT





En un comunicat, UGT de Catalunya ha rebutjat l'agressió a la parella i ha lamentat que les agressions a viatgers i vigilants de seguretat pública s'han convertit en "habituals".





Han instat el Govern a aprovar un nou reglament de seguretat privada i a ampliar la col·laboració entre la seguretat pública i privada per garantir una major protecció de la ciutadania en el transport.