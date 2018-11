La DGT endureix la sanció per usar mòbil al volant amb 6 punts

La Direcció General de Trànsit (DGT) proposa augmentar la pèrdua de punts del carnet per utilitzar el mòbil al volant. En concret, pretén treure 6 punts per utilitzar el mòbil al volant, equiparant així aquest comportament al consum d'alcohol o drogues, que també es pentalitzarien amb 6 punts menys.





Així es desprèn de l'esborrany de l'avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei de Trànsit --i que es preveu que entri en vigor en 2019--, que fixa la pèrdua de 6 punts per usar el mòbil durant la conducció. El director general de Trànsit, Pere Navarro, ja va anunciar al setembre que es perseguiria aquesta acció augmentant la retirada de punts --actualment penat amb 3 menys--, però no va arribar a fixar aquesta sanció, assenyalant que la proposta de la DGT oscil·lava entre els 4 o 6 punts de retirada.





En concret, es retirarien 6 punts per "utilitzar, sostenint o subjectant amb la mà, dispositius de telefonia mòbil conduint, conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil en condicions diferents a l'anterior, conduir utilitzant manualment navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació".





Així, aquest comportament suposaria perdre els mateixos punts que conduir amb presència de drogues en l'organisme, superant la taxa màxima d'alcohol permesa, conduir de forma temerària, circular en sentit contrari a l'establert, participar en curses o competicions no autoritzades o utilitzar mecanismes de detecció de radars.





"D'aquesta manera, aquestes infraccions queden clarament identificades com els comportaments més reprotxables en matèria de seguretat viària, i el missatge als conductors és nítid en aquest sentit", assenyala l'esborrany, que destaca que els canvis es centren en aquells comportaments que els experts identifiquen com "els més perillosos en l'actualitat".





La reforma se centra també en l'augment en el nombre de punts que es recuperen després de la superació dels cursos de sensibilització i reeducació viària, ja que es busca "compensar aspectes que augmenten la pressió punitiva als conductors" amb "mesures que afavoreixen el canvi de comportament dels conductors, i que recompensen aquells que s'adapten i interioritzen una conducció que minimitza els riscos ".





Així, el text proposa incrementar el nombre de punts que es poden recuperar per la superació dels cursos de sensibilització i reeducació, passant a un màxim de 6 a 8 punts.





Aquests cursos quedarien regulats en una ordre ministerial que s'espera que entri en vigor l'1 de juliol de 2019. Segons el projecte d'aquesta ordre ministerial, els cursos de recuperació parcial de punts tindran una durada de 12 hores, mentre que els de recuperació del permís constaran de 24 hores.





Aquesta ordre té per objecte determinar el contingut, la durada i els requisits dels cursos de sensibilització i reeducació viària. Segons el text, en els cursos de recuperació parcial hi haurà un apartat dedicat a la velocitat, l'alcohol, les drogues, els medicaments i les distraccions com "els principals factors de risc dels accidents".





RECUPERACIÓ DEL SALDO INICIAL EN DOS ANYS





D'altra banda, la modificació legislativa vol que els cursos de conducció segura, que segons el text "han guanyat prestigi amb el temps", serveixin per bonificar el conductor amb 2 punts addicionals, podent tenir fins a un màxim de 15 punts i amb una freqüència màxima d'un curs cada dos anys.





A més, s'unifica a dos anys el termini per recuperar el saldo inicial de punts, desapareixent la distinció existent fins ara entre dos anys quan consten sancions greus i tres anys quan consten sancions molt greus, sempre que durant aquests dos anys el conductor no hagi estat sancionat.





Un altre aspecte que pateix una modificació és l'anomenada conducció professional. El primer canvi a destacar és que s'habilitarà un sistema telemàtic que permetrà comunicar a les empreses de transport de persones o de mercaderies les declaracions de pèrdua de vigència dels conductors professionals que tenen empleats, en considerar la DGT "lògic" que l'empresa tingui coneixement d'això.





A més, també es preveu desenvolupar un sistema 'on line' que afavorirà que les empreses de transport puguin conèixer si un conductor professional que treballa en aquestes empreses es troba en situació legal de poder conduir vehicles de transport.