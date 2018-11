Correus reforçarà la seva plantilla amb 3.000 treballadors per afrontar el 'Black Friday', que se celebrarà el 23 de novembre, i el període de màxima activitat de l'any amb el major reforç logístic dels últims anys, segons ha informat en un comunicat.





La companyia a més d'aplicar mesures organitzatives necessàries per concentrar la plantilla en els punts i serveis en què es preveu un major increment d'enviaments, com a centres logístics, oficina de canvi de Barajas, unitats de repartiment i també en oficines.





Correus estima que el volum total de paquets gestionats creixerà un 34% al novembre i un 25% al desembre respecte a l'any passat, a causa del impacte del 'divendres negre', el 'Cybermonday' i la campanya de Nadal.





D'aquesta manera, la companyia ha realitzat inversions en infraestructures i tecnologia per a atendre aquestes puntes d'activitat. En els últims anys, ha invertit 20 milions d'euros en dotar els 18 grans centres logístics amb què compta a tot Espanya de màquines de classificació de paqueteria capaços de tractar automàticament fins a 6.000 paquets per hora.





En 2018 s'han instal·lat equips d'altes prestacions per al tractament de paqueteria en els centres de tractament automatitzat (CTA) de València i Oviedo, així com en el de logística integral de Barcelona i en instal·lacions operatives de Madrid.





Amb aquestes noves màquines, Correus ja disposa de 20 línies de classificació de paquets instal·lades a tot Espanya i ha augmentat la seva capacitat de classificació en 200.000 paquets més per dia. També s'ha dotat de nou equipament logístic amb l'adquisició de 700 carros transportadors, 1.700 gàbies, 1.500 baguls per a enviaments i 40.000 safates de major capacitat.





A més, ha adquirit nous elements per al repartiment entre els quals destaquen 2.500 carros de repartiment i 2.300 carros per al transport de paqueteria en les unitats que es dediquen específicament a aquests enviaments, a més d'altres elements com dipòsits d'ajuda en ruta, carretons plegables, etc.





CENT NOVES RUTES





D'altra banda, s'han reforçat les xarxes de transport amb l'obertura de més de 100 noves rutes que suposen un increment de 17.000 quilòmetres / dia sobre la distància coberta diàriament per les xarxes de transport locals i provincials habituals.





Pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, aquest any ha posat en marxa l'aplicació 'Taure' per a l'optimització de les tasques de distribució, així com un quadre de comandament integral que permetrà conèixer l'estimació de paquets que arribaran a cada unitat i planificar els recursos necessaris.





A més, s'ha avançat en la integració amb els sistemes d'informació dels grans venedors del comerç en línia, el que permet a Correus oferir la traçabilitat total dels enviaments i facilitar al destinatari final informació puntual sobre la situació de les seves comandes.