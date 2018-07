Els sindicats uneixen forces per exigir al Govern central millores a Correus

Els sindicats CCOO, UGT i CSIF s'han concentrat aquest dimecres al matí a les portes de la Delegació del Govern de Catalunya per reclamar la millora de les condicions laborals dels treballadors de Correus, així com per exigir al Govern que garanteixi el finançament del servei postal públic.





Els tres sindicats han elaborat un manifest en el qual adverteixen que la mobilització anirà a més a partir de setembre si el nou Govern no reverteix les retallades de l'anterior Executiu.





El Govern de Mariano Rajoy va efectuar l'any passat una retallada pressupostària de 177 milions d'euros, que se suma als 310 milions de dèficit que acumula l'empresa pública. Els treballadors denuncien que Correus tampoc compta amb un pla estratègic que permeti adaptar-se de manera efectiva al nou mercat de paqueteria i competir amb el sector privat.





Les organitzacions sindicals han recordat que en els últims anys s'han suprimit 15.000 empleats a tot Espanya, 2581 d'ells només a Catalunya. A més, l'estructura laboral de l'empresa pública s'ha precaritzat, sent avui un 51,6% dels contractes de temps parcial i un 34% de plantilla eventual.





Una altra de les queixes dels sindicats és la pèrdua de qualitat del servei en nombroses zones d'Espanya, a causa del tancament d'oficines i a la sobrecàrrega de treball per excés de rotació en el personal i la implantació dels minijobs.