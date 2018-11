ERC ha presentat una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei de memòria històrica en la qual proposa crear una Comissió de la Veritat perquè investigui "les violacions de drets comeses durant la Guerra Civil i el franquisme".





La proposta demana que aquesta comissió sigui un organisme autònom, independent i oficial adscrit al Ministeri de la Presidència i que també tingui l'objectiu de "garantir els drets a les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les mesures de no repetició".





Per això, estableix que la Comissió de la Veritat tindrà les facultats d'estudiar les violacions de drets humans i recomanar si cal o no iniciar una investigació judicial, protegir i reconèixer a les víctimes, i proposar canvis legislatius.





El grup republicà ha presentat diverses esmenes al projecte de llei que seran registrades aquest dimarts, entre les que es troba una que demana anul·lar tots els judicis polítics del franquisme i que ha presentat aquest dilluns el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà.





Aquesta esmena declara la "nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions" dels consells de guerra dictades per causes polítiques per la dictadura franquista fora de Catalunya, i recorda que el Parlament va aprovar l'any passat una llei que anul·lava tots els judicis franquistes.





FOSSES COMUNES





Una altra de les esmenes presentades per ERC assenyala que l'Estat "procedirà a localitzar les fosses comunes de les persones desaparegudes violentament a la guerra civil o en la repressió política posterior", i que les restes humanes siguin identificats i exhumats.





Els treballs per a aquesta localització hauran d'estar inclosos en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i seran competència de les comunitats autònomes que ho sol·licitin, i aquestes administracions hauran de crear bancs d'ADN de familiars i de les restes localitzades amb l'objectiu d'identificar els desapareguts.





En una altra de les esmenes, ERC reclama reconèixer el genocidi lingüístic contra les llengües i cultures basca, catalana, gallega, occitana, aragonesa i asturiana; que es reconegui a la Generalitat i al Parlament com a víctimes de la dictadura, i restituir a aquestes institucions tots els "honors, béns i documents" confiscats pel franquisme.





A més, exigeix el reconeixement com a víctimes dels deportats a camps de concentració nazis i els nens robats per la dictadura, i que en un termini d'un any es revisin i retirin totes les plaques, distincions i "altres formes d'exaltació de personatges lligats al règim franquista ".