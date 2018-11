La ministra de Justícia, Dolors Delgado, ha manifestat davant les associacions de jutges i fiscals que no comparteix els motius pels quals han decidit convocar una vaga el proper dia 19 de novembre després d'haver-los posat en coneixement dels compromisos del seu departament per afrontar les reivindicacions salarials i professionals, segons han informat fonts presents en aquesta trobada.





Delgado ja es va reunir la setmana passada amb cinc associacions - Associació Professional de la Magistratura, jutgesses i Jutges per a la Democràcia, Fòrum Judicial Independent, Associació de Fiscals i Unió Progressista de Fiscals - en la qual els va exposar els treballs del Ministeri en relació a les seves exigències. Davant la imminent celebració d'una jornada d'atur, la ministra ha tornat a citar aquest dilluns als representants dels jutges i fiscals per tractar els aspectes tècnics d'aquesta vaga.





Les fonts consultades han afirmat que durant la reunió d'aquest dimarts, Delgado ha lamentat la convocatòria de l'aturada laboral, ja que el seu equip només porta al capdavant d'aquest Ministeri cinc mesos. A més, la ministra coneix bé les reclamacions de les associacions, ja que va participar en la vaga que va tenir lloc el passat 22 de maig contra el llavors ministre del PP Rafael Catalá.





A la reunió de la setmana passada, la ministra els va comunicar que algunes de les seves reivindicacions ja es trobaven en ple tràmit parlamentari, com és el cas de la reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) sobre llicències i permisos -ultimant-se al Senat-; o la derogació de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim), que limita els terminis de la instrucció de causes penals, sobre el qual demà es debat al Congrés dels Diputats.





FUTURES NEGOCIACIONS





Davant aquestes circumstàncies, alguna de les associacions, com la Unió Progressista de Fiscals --a la qual es troba afiliada la pròpia ministra-- estan valorant la possibilitat d'abandonar la convocatòria de la vaga perquè reconeixen que algunes de les reformes legislatives que reclamen es troben "encallades" per aquests tràmits i no per culpa de Ministeri. A més no volen veure entelades les futures negociacions amb Justícia, apunten les fonts d'aquesta associació.





No obstant això, altres de les associacions si mantenen en peu la intenció de mobilitzar-se en una setmana, ja que consideren que en aquests cinc mesos de Govern de Pedro Sánchez no s'ha vist cap canvi per millorar la Justícia ni les seves condicions professionals. Així mateix, recorden que va ser després de l'última vaga quan l'equip de Catalá es va obrir a negociar i afegeixen que aquesta situació es podria repetir amb Prim.





De fet, associacions com Francisco de Vitòria o l'Associació Professional Independent de Fiscals van declinar la invitació del Ministeri de la setmana passada perquè considera que no hi ha cap "oferta concreta". Aquest dilluns no han acudit a la seu del Ministeri, ni tampoc ho ha fet Fòrum Judicial Independent.





Tot i el malestar mostrat per Justícia, en la trobada d'aquest dimarts s'han tractat les mesures de control i organitzatives de l'atur de la setmana que ve. Entre les mesures operatives, i pel fet que el dret a vaga no està regulat en el cas dels jutges i fiscals, s'ha acordat demanar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i a la Fiscalia General de l'Estat que estableixin els serveis mínims a complir per a cadascuna de les carreres.





Si bé alguna d'aquestes institucions, o totes dues, no procedeix a aquesta sol·licitud serà el Comitè de Vaga organitzat per les associacions el qual finalment els designi, tal com va passar el passat 22 de maig quan les set associacions van convocar una mobilització similar a tot Espanya , en què va participar l'actual ministra de Justícia. L'objectiu és "no perjudicar" ni al "servei públic" que és la Justícia, ni als ciutadans que acudeixen a ella, recalquen les fonts consultades.





DETRACCIÓ D'HAVERS





Així mateix, les mateixes fonts consultades han explicat que a la reunió d'aquest dilluns s'ha acordat la detracció d'havers per a tots aquells professionals que participin en la vaga. És a dir, que es descompti de la seva nòmina la part proporcional al temps que han estat realitzant l'atur laboral.





Per a això, també s'han fixat els mecanismes perquè jutges i fiscals comuniquin la seva participació en la vaga.