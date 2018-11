De menors tutelats a carn de canó de la delinqüència

Menors dormint a comissaria





La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha explicat que el Govern central treballa en un pla específic per als menors d'edat tutelats per l'Estat que, en complir 18 anys, deixen d'estar sota aquesta mesura protectora i evitar que puguin ser "carn de canó de la delinqüència".





Carcedo s'ha referit a la detenció de 15 persones, entre elles un jove de 20 anys que va ser tutelat per la Generalitat fa prop de tres anys, relacionades amb una agressió sexual a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).





"Treballem en un pla específic, perquè així com els joves que compleixen 18 anys i no tenen capacitat d'emancipació segueixen sota la protecció de la seva família, aquests joves tutelats no tenen a ningú que els protegeixi i l'administració ha de vetllar perquè no vagin al carrer", ha explicat la titular de Sanitat a Antena 3.





La ministra ha assegurat que el Govern central i "moltes comunitats autònomes treballen en aquesta direcció per a evitar que aquests nens siguin carn de canó de la delinqüència".





Carcedo ha explicat, a més, que aquest és un problema que afecta tant a adolescents espanyols que estan tutelats per l'Estat com als menors estrangers no acompanyats (MENAS) que arriben a Espanya. Sobre aquests últims, ha destacat l'esforç que estan realitzant algunes comunitats autònomes que "són receptores" i que suporten "una pressió difícil de gestionar".





En aquest sentit, ha recordat els 40 milions d'euros que destinarà el Govern per a la millora de l'atenció i l'acollida solidària entre les comunitats autònomes dels 11.000 MENAS que han arribat a Espanya el 2018.





Carcedo ha reiterat el compromís de l'executiu per "seguir treballant amb la Comissió Europea buscant fons que es puguin utilitzar" en ajuda d'aquests "joves que busquen una vida millor" i en l'elaboració d'un pla d'integració que permeti "evitar bosses de tensió".