​El gas natural vehicular com a alternativa per combatre la contaminació urbana

La Fundació Naturgy, en col·laboració amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha celebrat a Barcelona un seminari dedicat a la competitivitat i sostenibilitat del gas natural vehicular (GNV), per analitzar solucions implantades i els últims desenvolupaments tecnològics en el sector.





Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i Martí Solà, director general de la Fundació Naturgy van inaugurar la jornada.





Gasol ha destacat que "el Col·legi està obert i acull de bon grat a la seva seu totes aquelles iniciatives que tenen relació amb les nostres Comissions de Treball, com ara la d’Economia i Sostenibilitat, amb Ana García al capdavant".





Solà ha recordat la tasca de la Fundació Naturgy per conscienciar sobre el problema de la contaminació urbana i per cercar solucions viables per combatre-la, com ara l’ús del GNV. "La qualitat de l’aire és una qüestió tan important com el canvi climàtic, i amb efectes adversos més immediats; i la implantació del GNV és una eina que ja ens està permeten reduir la contaminació urbana en moltes ciutats", ha dit Solà.





EXEMPLES





Josep Mª Armengol, director d’Enginyeria i Coordinador de l’Àrea Tècnica de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ha compartit l’experiència de l’empresa pública: "Des del 2000, quan comença el projecte, els autobusos de GNC han aportat a Barcelona un aire més net, per les seves baixes emissions de NOx i PM i confort per als viatgers. Des del punt de vista de l’operador, ha estat una garantia de fiabilitat en el servei a uns costos similars o més baixos que el dièsel".