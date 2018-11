El Govern central vol prohibir la venda de cotxes amb gasolina i dièsel el 2040

El Govern central proposa un sistema elèctric cent per cent renovable el 2050, un termini fins al qual es desenvoluparà les actuacions que s'establiran en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima i en l'Estratègia de Baixes Emissions que inclou la fi de tots els permisos de hidrocarburs, la prohibició del fracking més enllà de 2040, la fi dels subsidis econòmics a energies fòssils i la prohibició de matricular vehicles emissors de CO2 (inclosos els híbrids) després d'aquesta data.





Així consta en el document base de treball del Ministeri per a la Transició Ecològica per elaborar la Llei de Canvi Climàtic que des d'aquest dimarts es traslladarà als grups parlamentaris i sectors interessats.





El Ministeri per a la Transició Ecològica ha assenyalat que el seu objectiu és comptar amb un text d'ampli consens per a la seva remissió al Consell de Ministres i a les Corts Generals per a la seva tramitació abans de final d'aquest any.





L'objectiu plantejat és descarbonitzar l'economia el 2050 amb un termini intermedi de 2030 i que el pla és que Espanya superi l'exigència d'esforç estimat de la Unió Europea per al país pel que fa a reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en, almenys, un 20 per cent, respecte al 1990.





Això és que l'esborrany preveu que Espanya reduirà 60 milions de tones addicionals enfront dels 290 exigits.