Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha obtingut resultats de 185 cotxes de les sèries 3000 i 4000, i en 76 d'ells s'ha localitzat un component derivat de l'amiant, en una baixa proporció i ben conservat, per la qual cosa no representa cap perill per a els usuaris ni empleats.





Així, ja ha obtingut resultats de 185 dels 210 cotxes que integren les sèries 3000 i 4000 --les més antigues de la flota--, i confia a haver completat totes les anàlisis a mitjans de novembre, ha destacat TMB aquest dimarts en un comunicat.





Ha descartat que hi hagi amiant en els 12 cotxes de la sèrie 2000 fabricats el 1996 i posats en servei el 1997, i seguirà analitzant els cotxes d'aquesta sèrie --la resta d'ells són de 1992--, en la qual fins al moment no s'han trobat indicis que hagi amiant en la pintura bituminosa de cap d'ells.





La Direcció ha comunicat als membres del Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d'Empresa de Metro els avenços en la detecció i tractament de materials amb amiant que s'estan realitzant en la pintura antisoroll que revesteix caixes i part inferior dels trens.





Els reconeixements mèdics específics per al personal de Metro potencialment exposat a materials amb amiant van començar aquest dilluns, en un procediment que és voluntari i en el qual pot participar qualsevol persona que al llarg de la seva vida laboral hagi treballat en els departaments de material mòbil, senyals, comunicacions, Tramvia Blau i manteniment d'estacions i que estan en actiu.