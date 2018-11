TMB eleva a 49 els combois amb amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elevat a 49 els trens del Metro de les sèries 3000 i 4000 amb presència de materials que contenen amiant, després d'analitzar un total de 154 combois dels 210 que integren les dues sèries, ha informat aquest dimarts en un comunicat.





TMB va començar al setembre a analitzar una pintura bituminosa antisoroll que revesteix caixes metàl·liques de trens de les sèries 3000, 4000 i 2000 després que es detectés al Metro de Madrid, i una part de les mostres ha revelat la presència d'una baixa proporció - del 5% al 10% - de crisòlit, una variant de l'amiant.





L'empresa ha assegurat que aquest component es troba en una baixa proporció i que presenta un estat no friable -no desprèn fibras- i està ben conservat: "No representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l'operació", i ha detallat que finalitzaran les anàlisis a mitjans d'aquest mes de novembre.





Els cotxes en què es detecta aquest material es marquen perquè no es realitzi cap actuació de manteniment que pugui alterar la pintura i provocar l'emissió de fibres, i es valorarà si calen actuacions de retirada o encapsulament -que impedeixin que es pugui tocar el material- d'aquesta pintura.





Així mateix, s'ha iniciat l'anàlisi de les mateixes zones dels trens de la sèrie 2000, en què, per ara, no han aparegut rastre d'amiant, mentre que els fabricants de les sèries de trens integrats posteriorment en la flota de TMB - 2100 i 500- han confirmat documentalment que la pintura bituminosa no conté amiant.





TRENS NOUS





Els constructors dels trens més moderns, les sèries 5000, 6000 i 9000, han certificat que els van fabricar sota la normativa que prohibeix la utilització, producció i comercialització d'amiant, i, a més, s'han analitzat els components de les caixes de convertidors elèctrics auxiliars dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000, on s'ha identificat una volandera amb contingut d'amiant.