El 80 per cent dels casos de diabetis tipus 2 podrien evitar-se amb l'adopció d'hàbits de vida saludables, segons s'ha posat de manifest en un acte organitzat per la F ederación Espanyola de Diabetis (FED) amb motiu de la celebració, aquest dimecres, del Dia Mundial de la malaltia, que enguany porta per lema 'Família i Diabetis'.





"La diabetis és una patologia crònica que afecta els pacients les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any i en la qual la família juga un paper fonamental a l'hora d'acompanyar l'afectat des del diagnòstic, fins al tractament i l'adopció d'hàbits saludables", ha recordat el president de FEDE, Andoni Lorenzo.





Cada dia es produeixen uns 1.100 debut de diabetis tipus 2 a Espanya, fet que suposa uns 400.000 nous casos cada any. A més, al voltant de 2 milions estan sense diagnosticar i prop de 25.000 persones moren cada any per causes, directes i indirectes, relacionades amb aquesta malaltia que, tal com ha advertit Lorenzo, és "molt cruel".





A tot això se suma dels resultats obtinguts en alguns estudis en què s'assenyala que un 41 per cent de les persones amb diabetis tipus 2 assegura no haver rebut cap tipus d'educació diabetològica, percentatge que s'eleva al 79 per cent en el cas de els familiars.





"Estem davant d'unes xifres dramàtiques d'incidència a Espanya que reflecteix seriosos errors en la salut pública a Espanya, entre els quals destaquen els elevats índexs d'obesitat i sobrepès, la mala alimentació i el sedentarisme, tot això factors que augmenten el risc de diabetis" , ha postil·lat el president de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen), José Luis Llisterri.





De la mateixa manera s'ha pronunciat la presidenta de la Societat Espanyola de Diabetis (SED), Anna Novials, que ha assegurat que fins que la societat no estigui conscienciada de la importància que té portar hàbits de vida saludable les taxes de la malaltia seguiran augmentant. Per això, ha advocat per augmentar els programes de prevenció i fomentar l'educació diabetológicas a les cases i col·legis.





FOMENTAR EL PAPER DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA





En aquest punt, la directora general de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Pilar Aparicio, ha subratllat la importància de prevenir tant l'aparició de nous casos com de les complicacions un cop es pateix la malaltia. "La diabetis preocupa al Ministeri de Sanitat, organisme que treballa per facilitar als ciutadans àrees de vida saludable, però també cal que impulsi i coordini tots els actors i que promogui lleis que facilitin una alimentació saludable des de la infància i la pràctica de exercici físic", ha assenyalat Aparicio.





Dit això, ha destacat el paper d'Atenció Primària en la prevenció i detecció precoç de la diabetis, si bé ha insistit en la necessitat que la patologia s'abordi des d'una perspectiva multidisciplinària. Sobre això, el president de FEDE ha proposat la idea de sol·licitar una reunió amb el Ministeri i tots els actors implicats en el maneig i abordatge de la diabetis com, per exemple, els metges i infermers de família, administracions i associacions de pacients.





"Hem de seure en una taula i veure com es pot millorar l'atenció als pacients. Toca seure amb un foli en blanc perquè sinó continuarem augmentant les xifres d'afectats a Espanya i, per tant, augmentant la despesa sanitària ja que el 70 per cent correspon a les complicacions de les patologies cròniques, entre les que es troba la diabetis que afecta 6 milions de persones a Espanya", ha afegit Lorenzo.





Precisament, amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, el president de FEDE ha llegit un manifest, aprovat per representants d'associacions i pacients durant el II Congrés Nacional de FEDE, en què es demana apostar per l'educació diabetològica, augmentar els recursos dedicats a la investigació en diabetis, garantir la participació dels pacients en la presa de decisions, incrementar la formació continuada dels professionals sanitaris, potenciar que les empreses segueixin apostant per la innovació i recerca i instar els metges de comunicació a què informin en positiu i amb rigorositat en diabetis.