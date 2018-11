Presó provisional per a cinc detinguts per l'agressió sexual a Santa Coloma

El Jutjat d'Instrucció 6 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha decretat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a cinc detinguts diumenge per una presumpta agressió sexual a una dona i atacar amb una arma blanca la seva parella a l'estació de C an Peixauet de la L9 del metro.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, els cinc estan investigats per un presumpte delicte d'agressió sexual sense accés carnal i, tres d'ells, a més, per homicidi en grau de temptativa.





La Policia Local va realitzar 15 detencions diumenge --13 adults i dos menors-- i els Mossos d'Esquadra van deixar aquest dilluns en llibertat a vuit d'ells deixant la seva detenció sense efecte a l'espera que el jutge també els citi a declarar.





Dos joves que van assegurar ser menors van ser sotmesos a les proves pertinents per confirmar que tenien menys de 18 anys i van quedar a disposició de la Fiscalia de Menors, han informat els Mossos d'Esquadra.





El jutjat número 6 també s'ha inhibit aquest dimarts a favor del nombre 5, competent per data de fets.