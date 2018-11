El sector de l'automoció critica amb duresa el pla per acabar amb els vehicles contaminants

El director general de l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (Sernauto), José Portilla, ha lamentat aquest dimarts que el Govern espanyol plantegi la prohibició de la matriculació de vehicles que emeten diòxid de carboni (CO2) més enllà de 2040: "No ajuda a una transició ordenada".





En declaracions als mitjans en el marc de la primera jornada del XXXIII Trobada del Sector d'Automoció organitzat per Iese, celebrada aquest dimarts, Portilla ha demanat "molta prudència a l'administració amb aquest tipus d'anuncis".





Creu que per arribar a una mobilitat sostenible, l'administració hauria en primer lloc permetre generar ingressos a les empreses que estan fabricant components per a aquests motors de combustió.





"Si no els deixes ara generar diners i amb aquests ingressos anar canviant una línia o dues cada any, no es va a poder fer aquesta transició", ha assenyalat, i ha posat d'exemple el cas d'una empresa que tingui 20 línies de cigonyals per a motor i hagi d'anar adaptant els seus processos al vehicle elèctric.





NEUTRALITAT TECNOLÒGICA





En aquest sentit, ha defensat la neutralitat tecnològica i ha advocat per seguir treballant en millorar l'eficiència dels motors de combustió interna, tant de gasolina com de dièsel: "Són els clients els que decidiran al final en funció de les seves pròpies necessitats de mobilitat la tecnologia que millor s'adapti".





Així mateix, ha assegurat que aposten per treure del mercat els vehicles dièsel i gasolina de més de 12, 13 i 14 anys, que són els que "veritablement estan contaminant d'una manera important les ciutats", juntament amb plans d'incentius per a la introducció de vehicles més nets.





ELS CONCESSIONARIS TAMBÉ HO CRITIQUEN





El president de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto), Gerardo Pérez, ha qualificat de "gerro d'aigua freda" per al sector la prohibició de cotxes de combustió per 2040 que planeja el Govern espanyol després de les propostes presentades per les patronals en la Taula de Mobilitat Sostenible.





Pérez criticat les mesures contra el dièsel empreses des de l'administració des del 'diéselgate': "El principal perjudicat és el ciutadà".





Pérez ha assegurat que el client està indignat i desconcertat, i que el 'diéselgate' en comptes d'atacar el problema l'ha estès a tot el mercat dièsel: "Que això serveixi com a coartada per a una pujada impositiva posa en compromís el sector".





"No hem estat capaços de traslladar la indignació absoluta que té el client que va triar una tecnologia primada pels Governs", ha explicat, referint-se als clients que van comprar recentment un cotxe dièsel i els que ara no saben què comprar, i que explica el fre de les vendes, en les seves paraules.