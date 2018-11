A la DGAIA se li escapa un menor dels que van participar en l'agressió sexual de Santa Coloma

Fiscalia de Menors ha posat a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (Dgaia) als dos menors detinguts al costat de 13 adults per una presumpta agressió a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), però un els adolescents s'ha escapat, han explicat fonts de la Dgaia.





Fiscalia va lliurar als dos joves a la Dgaia la nit d'aquest dilluns, i durant el trasllat de la Ciutat de la Justícia al centre que tenien assignat, un dels dos va aprofitar per escapar-se de l'equip que el portava, format per educadors de la institució, que té funcions de tutela i acompanyament però no de correcció de menors.





La Dgaia va comunicar que el jove es va escapolir als Mossos d'Esquadra, com realitza quan es dóna aquest fet en joves tutelats, i la tarda d'aquest dimarts el menor segueix escapat.





Els dos menors van ser detinguts al costat de 13 majors d'edat per presumptament agredir sexualment una jove i atacar amb arma blanca la seva parella, i el Jutjat d'Instrucció 6 de Santa Coloma ha decretat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a cinc d'ells.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, els cinc estan investigats per un presumpte delicte d'agressió sexual sense accés carnal i, tres d'ells, a més, per homicidi en grau de temptativa.