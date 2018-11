Torra i Urkullu es reuneixen per primera vegada

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el lehendakari, Iñigo Urkullu, es reuniran aquest dimecres a les 14.30 hores a Ajuria Enea per abordar la situació política de Catalunya i Euskadi, i a les 15.30 hores compareixeran junts davant els mitjans de comunicació, ha informat el Govern.





És la primera reunió entre tots dos des que Torra va ser investit president de la Generalitat al maig d'aquest any, i la Generalitat ha explicat que no s'ha celebrat abans per tota la feina que va haver de realitzar per revertir els efectes del 155.





Torra i Urkullu es reuneixen amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat en l'aire: els vots dels independentistes catalans i el PNB són claus perquè surtin endavant, però el president català, per la seva banda, ja ha avançat que no vol ni entrar en una negociació.





El portaveu del Govern Basc, Josu Erkoreka, ha explicat aquest dimarts després de la reunió del Consell de Govern que Urkullu i Torra compartiran en la seva trobada la necessitat d'una reforma del model d'Estat que "reconegui la plurinacionalitat".





El Govern Basc espera que serveixi també per restablir mecanismes i instruments de cooperació, de treball conjunt i de cooperació en àmbits d'interès comú que ja han existit en el passat, i que "és cert que han minvat en els últims temps".





El lehendakari va jugar un paper clau a Catalunya en els últims dies d'octubre de 2017, abans que el Parlament declarés la república: va intervenir en el conflicte entre la Generalitat i el Govern central buscant un mecanisme -Convocar eleccions catalanes anticipadas- per evitar l'aplicació del 155.





El llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont, en contacte amb el lehendakari, va arribar a contemplar l'avançament electoral, però finalment va fer marxa enrere, al Parlament va declarar la república i el Govern central va intervenir l'autonomia de Catalunya, que es va prolongar 218 dies -fins principis de juny de 2018-.