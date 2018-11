Un corrent de la CUP aborda amb Puigdemont el Consell de la República

Representants del corrent intern de la CUP Poble Lliure es reunint aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica) amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per abordar la seva implicació en el Consell per la República.





Ho ha explicat el mateix col·lectiu en un apunt a Twitter: "Poble Lliure, que ha defensat des de fa mesos la creació d'un Consell per la República, es reunirà avui a Bèlgica amb els promotors".





La decisió de Poble Lliure suposa desmarcar-se de la posició oficial de la CUP, que ha rebutjat implicar-se en el Consell per la República per considerar-ho una iniciativa "simbòlica" que no serveix per a materialitzar la independència.









Poble Lliure al·lega que porta temps defensant la creació d'aquest Consell, ja que considera indispensable que hi hagi "un òrgan fora de l'abast de l'Estat, format per entitats i partits, i que serveixi per coordinar, impulsar i internacionalitzar l'estratègia republicana".





Aquest corrent de la CUP també ha inclòs la seva aposta per aquest Consell en els seus documents interns d'estratègia, de manera que veu plenament justificat reunir-se amb Puigdemont per analitzar la seva col·laboració.





A la reunió amb l'expresident i també amb Toni Comín assisteixen els portaveus de Poble Lliure Mir Caldés i Guillem Fuster.