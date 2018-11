El ple del Parlament Europeu ha demanat aquest dimecres elevar al 35% l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de nous camions a 2030, amb un objectiu intermedi del 20% per a 2025, tots dos en comparació amb els nivells registrats el 2019.





Aquests dos objectius són cinc punts superiors a la proposta inicial plantejada per la Comissió Europea, que advoca per una retallada de les emissions contaminants d'aquests vehicles del 15% el 2025 i del 30% cinc anys després. A més, l'organisme fixava una sanció econòmica en forma de prima, en cas que es consideri que un fabricant té un excés d'emissions.





Els eurodiputats han fixat amb 373 vots a favor, 285 en contra i 16 abstencions seus 'línies vermelles' de cara a les negociacions que ara han de començar amb els Estats membres per aprovar una normativa sobre uns vehicles que són responsables d'un quart de les emissions de CO2 del tot el transport per carreteres.





En concret, les emissions de vehicles pesants representen el 27% del totes les emissions del transport per carretera i gairebé el 5% de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la UE, segons les dades de 2016. Si no s'aproven nous objectius , les emissions de camions i autobusos seguiran creixent després d'haver-se incrementat un 25% des de 1990 per l'augment del transport de mercaderies per carretera.





Així, els eurodiputats han demanat que els fabricants garanteixin que els vehicles amb baixes emissions o fins i tot nul·les representin un 20% de les vendes de nous vehicles per 2030 i el 5% en 2025. A més, han demanat a la Comissió Europea que elabori abans de 2020 una proposta per realitzar controls d'emissions de camions en situacions reals de conducció.





El ple de l'Eurocambra és conscient que la transició cap a una mobilitat sense emissions provocarà canvis en la cadena de valor i tindrà efectes socials negatius. Per això, han demanat que la UE ajudi els treballadors del sector mitjançant programes de formació i redistribució de l'ocupació, amb especial atenció a les regions i comunitats més afectades.





Finalment, els eurodiputats han suggerit a l'executiu comunitari que avaluï les emissions de CO2 de vehicles pesats durant tot el seu cicle de vida, així com que proposi als fabricants l'obligació d'informar sobre això si ho considera necessari.





En aquest sentit, el secretari general de l'Associació de Constructors Europeus d'Automòbils (ACEA), Erik Jonnaert, denuncia que aquests objectius van "més enllà" de la proposta de la Comissió, i a "desafiants" de per si.





"ACEA està particularment alarmada pels objectius de reducció de CO2 excessivament agressius que la majoria dels membres del Parlament Europeu han donat suport avui", denuncia l'associació en un comunicat.





La patronal europea va acollir amb satisfacció, en principi, la proposta de la Comissió d'incentivar els camions amb baixes emissions a través de "súper crèdits". No obstant això, els eurodiputats van votar establir sancionar amb 'bonus malus' als fabricants que no venen una quota obligatòria de camions de zero i baixes emissions.





"Els eurodiputats semblen estar ignorant descaradament el fet que el potencial d'electrificació de la flota de camions és molt menor que la dels automòbils, a causa de problemes com els costos inicials extremadament alts, les limitacions d'autonomia, la infraestructura insuficient, en particular al llarg de les autopistes, i també els clients reticents ", ha subratllat Jonnaert.