Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han desenvolupat el primer tractament triple per a la tuberculosi en format líquid, tenint en compte que actualment els malalts es tracten amb una combinació d'antibiòtics en diferents comprimits, el que és problemàtic per a nens i adults amb dificultats per empassar.





El nou preparat líquid millora el sabor d'aquest tipus de formulació i resol els problemes d'estabilitat, amb la qual cosa ajuda a aquesta important franja de pacients a seguir el tractament amb més facilitat.





L'equip del director del Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Facultat de Farmàcia de la UB, Josep Maria Suñé, ha aconseguit desenvolupar una nova formulació líquida dels tres fàrmacs de primera línia per a la tuberculosi que s'adapta a aquest tipus de casos.

El tractament recomanat per a aquestes persones conté una combinació dels antibiòtics isoniazida, rifampicina i pirazinamida.





La formulació habitual d'aquest fàrmac és en comprimits que provoquen problemes d'adherència al tractament entre els nens i alguns adults, a causa de la dificultat per empassar els comprimits, al fet que s'han de prendre dues o tres comprimits en cada administració i al mal gust dels comprimits .





A més, aquesta situació de rebuig pot provocar que els malalts prenguin dosis inferiors a la recomanada, o bé una dosi excessiva per compensar les que no s'han pres, la qual cosa augmenta la probabilitat de desenvolupar resistència als antibiòtics d'aquest bacteri.





PROBLEMES D'ESTABILITAT





En casos com aquests, els serveis de farmàcia hospitalària preparen formulacions magistrals puntuals de suspensió aquosa d'alguns dels ingredients actius dels antituberculosos, però són preparacions amb importants problemes d'estabilitat i que cal prendre de seguida que s'han preparat.





Els investigadors de la UB han desenvolupat una fórmula que soluciona aquesta mancança i que dóna lloc a un preparat líquid estable i eficaç amb la dosi exacta de rifampicina, isoniazida i pirazinamida.





A més, també s'ha dut a terme l'estudi de la tecnologia de fabricació i la validació de la metodologia analítica, de manera que la nova fórmula ja està preparada per aconseguir un acord de llicència.





En 2016 es van detectar en el món més de deu milions de nous casos de tuberculosi, dels quals un milió en nens.