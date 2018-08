El CSIC alerta que s'ha abaixat la guàrdia a Europa i han aparegut malalties que es creien superades

El professor del Centre d'Investigacions Biològiques del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Vicente Larraga, ha alertat que a Europa es "ha baixat la guàrdia" i han reaparegut malalties com la malària que es creien "absolutament superades", però que "apareixen i es queden".





Així, ha assegurat a Santander que tot i que "els europeus som molt pretensiosos i pensem que estem lliures de malalties suposadament superades", en realitat aquestes malalties tropicals "no són tan tropicals" i estan a Europa a causa de la pujada dels vectors conseqüència de factors com el canvi climàtic, ha explicat.





Larraga s'ha referit a malalties com el Chagas, l'oncocercosis o 'ceguesa dels rius', les amebes de vida lliure, la esquistosomiasi - "ja no és un turista, és un resident", ha dit-, la tuberculosi o la leishmaniosi , contra les que hi ha "mitjans per a combatre", si bé "cal estar preparats des del principi" per aconseguir-ho.





"Un no pot cantar mai victòria sobre una malaltia perquè hi són", ha advertit en aquest sentit en la jornada inaugural de la trobada 'Malalties emergents i re-emergents en Europa. De la investigació bàsica a l'aplicada ', que dirigeix aquesta setmana en els Cursos d'Estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).





Pel que fa a la tuberculosi, ha indicat que "no hi ha pràcticament cap país" europeu lliure d'aquesta malaltia, que a més de ser un problema clínic, també és, al seu parer, socioeconòmic perquè les societats "estan molt fragmentades", amb una part "protegida" sanitàriament i una altra que no ho està.





Pel que fa a la leishmaniosi, ha incidit que és una malaltia "lligada" a les guerres -ha esmentat països com Síria, el Iemen o Sudan del Sud-, amb el gos com a "principal hoste", i en què la zona mediterrània de Europa "sempre" ha tingut casos. No obstant, ha assenyalat que en l'actualitat s'està traslladant cap al nord a causa dels turistes que viatgen a la Mediterrània i tenen gossos que s'infecten.





GOSSOS





En aquest sentit, centrant-se a Espanya, Larraga ha concretat que la xifra mitjana de gossos "positius" està al voltant del 7 per cent, però que hi ha zones com Pozuelo d'Alarcón, o prop de Barcelona o Mallorca on els percentatges són més alts.





Al fil, ha recordat el brot que va tenir lloc a la localitat madrilenya de Fuenlabrada el 2012 que no van transmetre els gossos sinó les llebres i conills.