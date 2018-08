Una nova via per prevenir l'Alzheimer i tractar malalties neurodegeneratives

Avenços en el tractament de l'Alzheimer (Europa Press)





El treball dels científics de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia (Estats Units), pot proporcionar als metges un camí "completament nou" per tractar o prevenir la malaltia d'Alzheimer, la pèrdua de memòria relacionada amb l'edat i altres malalties neurodegeneratives.





Aquesta nova investigació parteix del laboratori del neurocientífic Jonathan Kipnis, l'equip va descobrir el 2015 que el cervell està envoltat de gots limfàtics. Aquest descobriment va ser notícia a tot el món, però, Kipnis veu la nova troballa del seu equip com la més important fins al moment.





"Quan prens ratolins naturalment envellits i els feixos aprendre i recordar millor, això és realment sorprenent. Si podem fer que els ratolins vells aprenguin millor, això em diu que hi ha alguna cosa que es pot fer en humans. De fet, sóc molt optimista que algun dia podríem viure fins molt, molt avançada edat i no desenvolupar Alzheimer ", indica Kipnis.





Tal com explica l'investigador, els vasos limfàtics envellits que connecten el cervell i el sistema immune juguen papers "crítics" tant en la malaltia d'Alzheimer com en la disminució de la capacitat cognitiva que ve amb el temps. "Aquest nou treball brinda la imatge més completa fins al moment del paper d'aquests vasos i la seva tremenda importància per al funcionament del cervell i l'envelliment saludable", comenta l'investigador.





Kipnis i els seus col·legues van usar un compost per millorar el flux de deixalles del cervell als nòduls limfàtics en el coll de ratolins vells. Els vasos es van fer més grans i es van drenar millor, i això va tenir un efecte directe en la capacitat dels ratolins per aprendre i recordar. "Aquesta és la primera vegada que realment podem millorar la capacitat cognitiva en un ratolí vell al dirigir-se a aquesta vasculatura limfàtica al voltant del cervell. Per si mateix, és un descobriment molt rellevant, però després vam dir: 'Espera un segon, si aquest és el cas, què està passant amb l'Alzheimer?", relata.





TRACTAR MALALTIES RELACIONADES AMB L'EDAT





Els investigadors van determinar que obstruir els vasos en ratolins empitjora l'acumulació de plaques amiloides nocives en el cervell, que estan associades amb la malaltia d'Alzheimer. Això pot ajudar a explicar l'acumulació de tals plaques a les persones, la causa no es comprèn bé. "Com vam fer en ratolins, serà interessant intentar descobrir quins canvis específics estan passant en els limfàtics cerebrals antics en els humans perquè puguem desenvolupar enfocaments específics per tractar la malaltia relacionada amb l'edat", assenyala Kipnis.





"El que va ser realment interessant és que amb l'empitjorament de la patologia, en realitat es veu molt similar al que veiem en mostres humanes en termes de tota aquesta agregació de proteïna amiloide en el cervell i meninges. En afectar la funció limfàtica, vam fer el model de ratolí més similar a la patologia humana ", exposa el investigaor.





Ara, l'equip dirigit per Kipnis treballarà per desenvolupar un medicament que millori el rendiment dels vasos limfàtics en les persones, per al que han tancat un tracte amb la companyia biofarmacèutica PureTech Health.





Els investigadors creuen que la millor manera de tractar l'Alzheimer podria ser combinar la reparació de la vasculatura amb altres enfocaments. "Millorar el flux a través dels vasos limfàtics meníngeos podria fins i tot superar alguns dels obstacles que han condemnat tractaments prèviament prometedors, movent l'escombriaire a la clínica", asseguren.





No obstant això, creuen que aquest nou descobriment pot oferir "una forma d'evitar l'aparició de la malaltia d'Alzheimer fins al punt que els tractaments siguin innecessaris, per retardar més enllà de la durada de la vida humana actual". "Pot ser molt difícil revertir l'Alzheimer, però potser podríem mantenir una funcionalitat molt alta d'aquesta vasculatura limfàtica per retardar la seva aparició a una edat molt avançada. Honestament crec que, en el futur, podem veure resultats reals", conclou Kipnis.