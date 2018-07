L'Hospital Sant Pau farà servir tècniques de medicina nuclear per estudiar l'Alzheimer

La Unitat de Memòria del Servei de Neurologia i el Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona han iniciat un estudi en Fase I que per primera vegada a l'Estat aplica tècniques de Medicina Nuclear per a la detecció de la proteïna tau en el cervell de pacients d'Alzheimer i demència frontotemporal.





Segons ha informat aquest dimecres l'hospital, en aquest estudi s'administra en els pacients un traçador radioactiu PET que detecta la proteïna i els seus cúmuls anormals en el cervell dels pacients.





Tant la demència frontotemporal com l'Alzheimer comparteixen acumulacions anormals d'aquesta proteïna en l'interior de les neurones, cosa que provoca la mort d'aquestes cèl·lules.

Fins ara només es podien trobar a l'Estat traçadors PET per trobar la proteïna amiloide per diagnosticar la malaltia, ja que l'ús dels diferents PET per a la detecció de la proteïna 'tau' no estaven autoritzats.





El nou traçador per localitzar la proteïna tau pot ser d'utilitat sobretot en la demència frontotemporal atès que en la meitat dels casos aquesta patologia es deu a un cúmul d'aquesta proteïna.