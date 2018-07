Nova diana cerebral per lluitar contra l'Alzheimer

Un equip de neurocientífics i enginyers a Virgínia Tech i la Universitat de Virgínia, Estats Units, han identificat una nova diana cerebral que pot ser útil en el tractament de l'Alzheimer i del deteriorament cognitiu.





Els experts han demostrat que els vasos limfàtics meníngeos al cervell juguen un paper essencial en el manteniment d'una homeòstasi saludable en cervells envellits, el que, segons la seva opinió, podria ser un nou objectiu per al tractament.





"Els nostres resultats mostren que algun dia aquest mètode podria usar-se com un tractament potencial no només per ajudar a alleujar els efectes no de l'Alzheimer sinó també d'altres malalties cognitives relacionades amb l'edat", ha asseverat la coautora de l'estudi, Jennifer Munson.





I és que, els experts han trobat que aquests gots drenen líquid del sistema nerviós central als ganglis limfàtics cervicals i que la disfunció d'aquest drenatge agreuja el deteriorament cognitiu i la patologia de l a malaltia d'Alzheimer.





A més, quan els investigadors van tractar a ratolins sans d'edat avançada amb una molècula que augmentava la mida del vas limfàtic meníngia i el flux de líquid dins d'aquests gots, aquests animals van mostrar un millor rendiment en tasques d'aprenentatge i memòria.





"A mesura que envellim el moviment de fluids en el nostre cervell disminueix, de vegades a un ritme que és la meitat del que era quan eres més jove. Vam descobrir que les proteïnes responsables de l'Alzheimer en realitat es drenen a través d'aquests vasos limfàtics en el cervell juntament amb altres deixalles cel·lulars, de manera que qualsevol disminució en el flux va a afectar l'acumulació de proteïnes", han explicat els investigadors.





Per veure si aquest flux podia ser manipulat, van dissenyar un hidrogel que contenia una molècula coneguda com factor de creixement endotelial vascular C o VEGF-C. Aquest hidrogel difon VEGF-C a través del crani i en els vasos limfàtics en el cervell, el que fa que s'inflin.





Gràcies a l'ús de la tecnologia de ressonància magnètica van demostrar que, com a resultat d'aquest tractament, el flux massiu de líquid en el cervell en realitat va augmentar, el que va semblar tenir un efecte positiu en les capacitats cognitives.





Finalment, els científics van observar que els ratolins més vells amb habilitats cognitives normals, amb problemes d'edat van experimentar els majors avenços en la memòria i van aprendre del tractament.