L'Executiva Nacional de Ciutadans ha acordat aquest dimecres presentar una denúncia davant la Fiscalia contra Arran per delictes d'odi després de l'atac a l'habitatge del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, segons ha anunciat el partit.





L'organització juvenil de l'esquerra independentista ha reivindicat una acció contra el magistrat del Tribunal Suprem (TS) que va instruir la causa pel procés sobiranista consistent en fer pintura groga a la porta del seu domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).





Tant el president de Ciutadans, Albert Rivera, com la portaveu de l'executiva nacional i líder del partit a Catalunya, Inés Acostades, han condemnat el "assenyalament i persecució" contra el jutge Llarena i han demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que "actuï" per posar fi a aquesta situació.





"El meu més rotunda condemna a aquesta salvatjada de les ordres separatistes contra el jutge Llarena. Els totalitaris segueixen assetjant impunement als defensors de l'Estat de dret a Catalunya", ha escrit Rivera al seu compte de Twitter sobre el llançament de pintura groga contra el portal de l'edifici on Llarena té el seu domicili a Sant Cugat del Vallès.





El president de Cs ha subratllat que, davant aquesta acció contra el magistrat que va instruir la causa pel procés sobiranista, "Sánchez ha d'actuar ja i deixar de mirar cap a un altre costat".





També Acostades ha expressat la seva "rotunda condemna i repulsa" al que considera "actes senyaladors assetjament" a Pablo Llarena. "Intolerable que es brindi total impunitat a aquestes amenaces i es permeti la persecució totalitària als servidors públics", ha manifestat.





El llançament de pintura ha estat reivindicat per Arran a través d'un vídeo publicat a Twitter en què revela l'adreça on viu Llarena. Al vídeo, mostra com dos encaputxats llancen pintura groga a les portes del domicili a Sant Cugat.





La portaveu d'Arran, Núria Martí, ha explicat en declaracions als mitjans a la Ciutat de la Justícia que han realitzat l'acció contra Llarena perquè "la joventut s'ha de dotar de les eines que tingui al seu abast per atacar un sistema judicial hereu del franquisme".





Fa vuit mesos, aquesta organització juvenil de l'esquerra independentista ha assenyalat la casa del magistrat a Das (Girona) amb pintades a l'asfalt en què ho cridaven "feixista".