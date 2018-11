Jutges recorren el nomenament de Marchena com a president del Poder Judicial

L'Associació de Jutges Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciat que recorre el nomenament de Manuel Marchena c om a nou president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem.





L'entitat recorrerà davant la Sala Tercera de l'Alt Tribunal un cop Marchena assumeixi el càrrec, segons han acordat aquest dimecres en una votació urgent prop de 400 jutges de l'associació.





S'oposen al procediment del nomenament, ja que es coneix al successor de Carles Lesmes amb un mes d'antelació.





Argumenten que la forma emprada incompleix l'article 586 de la Llei orgànica del poder judicial. Aquesta norma diu que a la sessió constitutiva del Consell "hauran de presentar i fer-se públiques les diferents candidatures, sense que cada vocal pugui proposar més d'un nom".





La llei indica que l'elecció del president ha de "entre tres i set dies després que es proposin els candidats". Per això, AJFV censura que es doni per feta la presidència de Marchena quan encara no s'han triat a tots els vocals, que són els que han de proposar candidats.