El Centre d'Investigacions Sociològiques es defensa de les crítiques de l'enquesta d'Andalusia

El director del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, ha respost aquest dijous a les crítiques contra el mètode emprat en l'enquesta preelectoral d'Andalusia, en la qual s'ha canviat el model tornant a publicar projeccions de vot.





Tezanos ha assegurat que el dia després dels comicis, el 3 de desembre, es veurà si el model empleat es "s'aproxima més a la realitat".





El sociòleg ha explicat que el nou canvi en el mètode aplicat per a l'enquesta electoral a Andalusia respon al fet que abans dels comicis, per llei, el CIS ha de donar resultats. D'aquí que s'hagi publicat una projecció d'escons amb la qual, però, Tezanos ha assegurat no combregar.





El director del CIS s'ha mostrat favorable a no realitzar pronòstics, i oferir les dades en brut, com afirma que ha fet el CIS en anteriors mostres demoscòpiques.





"Sóc escrupolós amb el mètode i la meva posició és fer només projecció de dades quan és imperatiu, com és aquest cas", ha argumentat Tezanos en declaracions a la Ser, responent així a les crítiques contra els canvis en la metodologia emprada en l'enquesta andalusa .





EL MODEL TRADICIONAL JA NO ÉS TAN FIABLE





Segons ha explicat Tezanos, el model tradicional de projecció basat en el record de vot ja no és tan fiable perquè "la gent canvia". Així, ha posat com a exemple que, en el cas andalús, es percep una fugida del votant del PP a Ciutadans i VOX.





"El 3 de desembre podrem dir si el model que hem aplicat s'aproxima més a la realitat", ha tancat, sobre el qüestionament a l'enquesta del CIS.





Des del canvi de Govern, i amb la nova direcció del CIS, els partits polítics han acusat Tezanos de desprestigiar el Centre i manipular les enquestes per afavorir el PSOE. En el cas d'Andalucia, el CIS dóna la victòria al PSOE-A amb el 37,41 per cent dels vots i entre 45 i 47 escons, 18,07 punts per davant de Endavant Andalusia -confluència que integra Podemos i IU- , que se situaria segona en estimació de vot, encara que amb 20 diputats, pràcticament els mateixos que aconseguirien el PP-a i Ciutadans, segons aquest sondeig.