La pluja complica el transport a Catalunya

El temporal de pluja de la matinada d'aquest dijous a Catalunya ha afectat a primera hora la mobilitat a Barcelona i al conjunt de Catalunya per problemes a les carreteres i en el transport públic.





La circulació per la carretera C-16 a Barcelona s'ha vist interrompuda per un despreniment a les 6.30 hores i hi ha hagut fins a 18 quilòmetres de retencions. Sobre les 8.00 hores s'ha restablert la circulació en els dos sentits de la marxa.





També hi ha hagut retencions de 13 quilòmetres entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat, de sis quilòmetres entre Esparreguera i Abrera i de tres al Bruc en sentit Barcelona.





Al Metro els trens de la L3 no paren a l'estació de Vallcarca en sentit Zona Universitària.





La circulació de trens de la R1 de Rodalies s'ha interromput entre Blanes i Maçanet (Girona) i a la resta de la línia entre Arenys i Portbou hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts per la presència d'un arbre caigut a la zona de la via entre Maçanet i Tordera.





EMERGÈNCIES





El telèfon d'emergències 112 ha registrat prop de 200 trucades 187 trucades per incidències relacionades amb la pluja a Catalunya, que manté la prealerta del pla Inuncat.





La majoria de les trucades s'han fet des de Barcelona i Sant Cugat del Vallès (Barcelona).





Es tracta principalment d'inundacions, despreniments a la via, risc de caiguda de branques i arbres, talls a la calçada i incidències en el clavegueram.