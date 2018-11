Cascada de dimissions al Regne Unit pel Brexit

La ministra de Treball i Pensions del Regne Unit, Esther McVey, ha anunciat aquest dijous la seva dimissió per les seves discrepàncies amb l'acord del Brexit presentat per la primera ministra, Theresa May, en considerar que "no respecta el resultat del referèndum" del juny del 2016.





McVey, que ha publicat a Twitter la seva carta de dimissió amb prou feines una hora després que també anunciés la seva renúncia el ministre pel Brexit, Dominic Raab, ha defensat que està en joc "el futur del país i la integritat de la democràcia" britànica i que no té la consciència tranquil·la.









La ministra sortint ha recordat a May que havia promès que el Regne Unit "recuperaria el control dels diners, de les fronteres i de les lleis" i que desenvoluparia una política comercial "independent" a la de la UE. No obstant això, "aquest acord no compleix" els objectius marcats, al seu parer.





"Significa entregar prop de 39.000 milions de lliures a la UE sense res a canvi. Quedarem atrapats en una unió duanera, malgrat que vas prometre de manera específica al poble britànic que no seria així", ha lamentat McVey, que tem que Londres es quedi "amb les mans lligades" per negociar acords comercials amb altres actors.





A més, considera que el text "amenaça la integritat del Regne Unit", en aparent al·lusió al pla d'emergència que s'hauria tancat per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, contra el qual s'han posicionat també els altres ministres dimissionaris en els seus respectius anuncis.





A més de McVey i Raab, també ha presentat aquest dijous la seva dimissió el secretari d'Estat britànic per a Irlanda del Nord, Shailesh Vara.