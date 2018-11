Aigües de Barcelona supera l'auditoria de transparència

El Portal Obert, el portal de la transparència d'Aigües de Barcelona, ha superat una auditoria realitzada per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. En aquest informe d'avaluació s'han analitzat aspectes com l'accessibilitat o l'actualització de la informació per fer-la més útil a les necessitats de la ciutadania, en compliment dels estàndards marcats per la Llei de Transparència.





L'auditoria ha reconegut a Aigües de Barcelona per l'elevat grau de transparència que el seu Portal Obert, malgrat la seva curta trajectòria, ha aconseguit ja en alguns dels apartats així com pel que fa al compliment de les exigències de transparència, segons ha explicat Aigües de Barcelona en un comunicat.





Encara no hi ha cap obligació per llei, Aigües de Barcelona va decidir ser proactiva i apostar per la implementació d'una eina com el Portal Obert, que permet aprofundir en les bones pràctiques de la seva gestió diària i oferir una informació objectiva i responsable sobre aspectes com la gestió econòmica, els recursos humans, convenis, col·laboracions o certificacions de qualitat.





El director de la Càtedra Ethos, el doctor Francesc Torralba, ha destacat que "la companyia ha fet una feina extraordinària i s'ha dotat d'un codi ètic, d'un Portal Obert de transparència i ha posat en marxa una oficina de bones pràctiques que vetlla pel compliment d'aquestes qüestions, i no ho ha fet des de la coacció d'un imperatiu com la Llei de Transparència, sinó des de la convicció".





La Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull porta més de quinze anys assessorant empreses i administracions públiques en matèria d'ètica aplicada.





Les seves línies d'investigació i treball són l'ètica de les organitzacions, l'ètica de les professions, la bioètica, l'ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les estratègies educatives per a la divulgació de l'ètica.