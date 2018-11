L'exsecretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sol·licitat el seu reingrés com a advocada de l'Estat una setmana després de deixar la política, segons han informat fonts pròximes a l''exnúmero dos' de Mariano Rajoy.





Cospedal ha presentat formalment aquest dijous la renúncia a l'escó que fins ara ocupava al Congrés dels Diputats. El seu lloc a la cambra baixa l'ocuparà Francisco Vañó, número quatre a la llista del PP que va concórrer a les últimes eleccions generals per la província de Toledo.





L'exministra ha decidit demanar la tornada a la feina de funcionària vuit dies després d'anunciar la seva marxa de la política després de la polèmica per les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo que va difondre el digital 'Moncloa.com'.





UN PAS QUE LA "DIGNIFICA"





Fonts pròximes a Cospedal han assenyalat que el pas que ha donat Cospedal tornant al seu lloc en l'Advocacia de l'Estat la "dignifiquen", en línia amb l'actuació de l'expresident Mariano Rajoy, que va tornar també a la seva plaça de registrador de la propietat després de la moció de censura liderada per Pedro Sánchez.





No obstant això, altres fonts consultades no descarten que Cospedal pugui més endavant anar-se'n a l'empresa privada i apunten que ara estava obligada a sol·licitar el seu reingrés com a funcionària després de més d'una dècada dedicada a la política.





Cospedal --nascuda a Madrid el 1965 tot i que amb arrels a Albacete-- va començar com a advocada en 1992 en el Ministeri d'Obres Públiques, després va passar pel Ministeri d'Afers Socials i més tard pel de Treball. El 2002 va ser designada subsecretària del Ministeri de l'Interior.





En aquest moment comença la seva carrera política. Primer com a consellera de Transports i Infraestructures amb Esperanza Aguirre a 2002 i, pocs anys més tard, Mariano Rajoy la nomena líder del PP de Castella-la Manxa, una comunitat de la qual seria presidenta regional entre 2011 i 2015. Al juny de 2008, Rajoy la va triar a més secretària general del PP, un lloc que ha mantingut fins al passat mes de juliol.





EL SEU COMUNICAT DE COMIAT





Cospedal va difondre dimecres passat un extens comunicat a través del seu compte de Twitter en què va defensar la seva actuació perquè no va fer "res" del que senti avergonyida "i només va procurar conèixer, "dins dels límits de la llei", la "problemàtica" que vivia llavors el partit, després d'esclatar el 'cas Gürtel'. A més, va assenyalar que la seva única equivocació va ser demanar al seu marit, l'empresari Ignacio López del Hierro, que l'ajudés en la "interlocució" amb l'ara expolicia.





I després de la crisi interna que havien provocat els àudios de Villarejo, l'exministra ha demanat al PP que ara dirigeix Pablo Casado que defensi els seus quan són "atacats". "Sempre he cregut que un partit que no és capaç de defensar els seus quan estan sent injustament atacats no pot esperar que els ciutadans confiïn en ell", advertia en aquesta comiat.