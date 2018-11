Tornen a repartir-se cartes a Andalusia. Després que Ciutadans trenqués l'acord de govern amb el PSOE, Susana Díaz va anunciar a principis d'octubre la celebració d'eleccions anticipades per al pròxim 4 de desembre.





Després d'una precampanya atiada per les últimes vicissituds del cas dels ERO i els moviments interns dels partits --amb l'arribada de Vox a l'horitzó--, aquest divendres ha arrencat de matinada la campanya electoral per a la XI legislatura del Parlament d'Andalusia.





UN PSOE QUE REP, PERÒ RESISTEIX





En totes les eleccions publicades fins a la data, el Partit Socialista aguanta al capdavant però acusa el cop dels escàndols de corrupció que han esquitxat la Junta en els últims anys. El més recent és el gaso d'alguns directius de la Faffe (Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació), que van usar fons públics de l'entitat per gastar en prostíbuls.





El passat 8 de novembre, Susana Díaz va haver de comparèixer al Senat, a petició del Partit Popular, que té la majoria absoluta a la cambra alta, per donar explicacions sobre aquest i altres assumptes que, tot i que són anteriors a la seva arribada a la Junta, han estès una taca sobre els governs anteriors de Chaves i Griñán. Encara que Díaz va sortir airosa del compromís, la corrupció serà sens dubte la basa que jugarà l'oposició durant tota la campanya electoral.





PP I C 's LLUITEN PER LA SEGONA PLAÇA





Una altra de les grans incògnites d'aquestes eleccions serà el vencedor de la medalla de plata. Totes les enquestes donen empat en segona plaça per al Partit Popular i Ciutadans, que comparteixen a més una proposta programàtica molt semblant: acabar amb el clientelisme, dinamitzar l'economia andalusa, criticar els coquetejos del PSOE amb el nacionalisme.





Per a Pablo Casado, aquesta és la seva prova de foc. Quatre mesos després de la seva entronització com a nou líder dels conservadors, Casado ha anunciat que durà a terme una campanya porta a porta on espera recórrer més de 3.600 quilòmetres. Per contrarestar-ho, Ciutadans buscarà ajuda en Arrimadas, un dels cavalls guanyadors de la formació i que a més té arrels personals a Andalusia. Veurem qui guanya.





TERESA RODRÍGUEZ: ALIADA A la FORÇA DE DÍAZ?





La 'lideresa' estatge va llançar un desafiament a Pablo Iglesias i el va guanyar. Malgrat que van sorgir rumors que des de la direcció de Podem anaven a prescindir de Rodríguez per la seva voluntat de confeccionar unes llistes al marge de la central podemita, al final la de Cadis es va sortir amb la seva i ha armat un coaliació costat d'Izquierda Unida, que va concórrer per separat fa tres anys.





Podem es perfila en aquestes eleccions com una força bifront: d'una banda, actuaran com a partit regenerador d'un PSOE corromput; de l'altra, com a soci fiable a l'hora de dur a terme polítiques d'esquerres. Després que Albert Rivera hagi assegurat que no reeditaran el pacte de govern amb Díaz, a la presidenta de la Junta li queden poques opcions per conformar una majoria. Significarà això un gir a l'esquerra al Sud?





LA IRRUPCIÓ DE VOX





El cap de llista de Vox és el jutge Francisco Serrano, que va ser objecte d'una inhabilitació de dos anys en 2011 pel TSJA, després de la seva decisió de perllongar un període de vacances a un pare amb la finalitat que pogués gaudir amb el seu fill de la Setmana Santa a Sevilla.





Amb un discurs centrat en qüestions abandonades per altres partits com la política de gènere o la immigració, Vox vol mossegar el PP per la seva ala dreta, però també arreplegar vots de l'abstenció o els descontents. Les enquestes pronostiquen 1 o 2 escons com a molt per a la formació "verda".