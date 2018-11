Espanya cau en l'últim minut davant Croàcia

La selecció espanyola haurà d'esperar un empat entre Anglaterra i Croàcia en l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Nacions per confirmar la seva presència a la 'Final Four' després d'haver clavat el genoll aquest dijous davant la vigent subcampiona del món en un final de partit trepidant (3-2).





L'equip de Luis Enrique ja no pot fer res més per estar en la baralla per la primera 'Nations League' de la història. Només un empat a Wembley el proper diumenge li donarà el bitllet de manera indirecta, ja que aquesta nit va deixar escapar l'oportunitat d'haver-ho aconseguit pels seus propis mèrits.





Després d'un començament fulgurant, amb triomfs a Londres i golejada davant els croats a Elx (6-0), Espanya ha baixat el seu nivell -afectada per les lesions- i va cedir davant els anglesos a Sevilla, de la mateixa manera que ho va fer en el estadi Maksimir. Aquest dijous, amb certesa, sense el mereixement del Villamarín.





El nou equip nacional va sortir sense nord, deixant la pilota al seu rival i lliurat a l'espai al centre del camp, on Busquets va trigar a trobar el seu brúixola. Perisic va avisar amb una rematada al pal al cap de cinc minuts i Espanya no va despertar fins a la vora del descans amb dos llançaments de Saül i Isco que van servir com a primera resposta davant la superioritat local.





A la segona meitat, però, Luis Enrique va activar als seus i va fer pujar la línia de pressió bastants metres. Menys sortida per als balcànics, més aclaparament en la seva àrea i -sobretot- més presència quan el cuir passava per les botes de Ceballos, un dels millors aquest dijous, un líder dels que no té por de tirar-se pedres a la motxilla tot als seus 22 anys.





No obstant això, van ser els pupils de Dalic els que van prendre la iniciativa en el marcador en una falta d'entesa entre Sergi Roberto i Ramos. La pilota va quedar com un caramel a la porta d'un col·legi. Kramaric es va fer amo, el va amassar i va batre De Gea amb molta facilitat. El porter del United va tornar a deixar molts dubtes.





Tot just van passar dos minuts amb Espanya va poder empatar després d'una jugada que va començar Ceballos amb un cop de taló. El sevillà, connectat amb el seu company Isco, va tancar una paret sensacional per batre Kalinic en el primer contacte. El gol va alleujar a una selecció que estava sent millor i no mereixia haver rebut el primer estoc.





Va ser en aquest moment quan van arribar les millors oportunitats per a la triple campiona d'Europa. Asensio va tenir bons minuts, però sobretot Iago Aspas, que va estavellar la pilota al travesser després d'una jugada embolicada que a punt va estar de canviar la sort del partit. Espanya va perdonar i Croàcia, sense mereixements, va treure profit a un centre de Modric.





El madridista, que no està especialment fi des que acabés el Mundial, va servir al seu company Jedvad una pilota en safata de plata. El lateral dret del Bayer Leverkusen va ficar el cap davant l'apatia de De Gea i va aprofitar per posar en avantatge novament al combinat escacat. El Maksimir va caure amb el segon gol croat.





Però, de la mateixa manera, Espanya va trobar oxigen en una mà de Vrsaljko que Sergio Ramos va convertir en l'empat (2-2) des dels onze metres. El camero es va deixar de 'panenkas' i va anar a assegurar amb un xut potent amb la seva cama dreta. El gol va tranquil·litzar l'envit i quan tot semblava que acabaria així, va arribar la sentència dels croats.





GOL D'ÚLTIM MINUT





L'empat si valia a Espanya, que li donava més opcions de cara a diumenge, però no als subcampions del món, que havien de guanyar si volien seguir amb vida. Els de Luis Enrique no es van aturar, tot i la insubstancial presència de Morata, però no només no va arribar el triomf, sinó que hi va haver traca final dels locals.





Al minut 92 va arribar el cop de gràcia amb un rebuig que Jedvad va portar al fons de la xarxa per infortuni de la selecció espanyola. D'aquesta manera, ara només queda esperar a les 15 hores de diumenge. En cas que no es produeixi un empat, Espanya estarà eliminada de la 'Final Four' que es disputarà el proper mes de juny en una seu per confirmar.